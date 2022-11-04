2.4 مليار درهم سيولة الأسهم المحلية

المصدر: (أبوظبي - وام)

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استقطبت أسواق الأسهم المحلية سيولة تجاوزت 2.4 مليار درهم في ختام تداولات أمس وذلك للجلسة الثانية على التوالي.

وتوزعت السيولة بواقع 2.076 مليار درهم في سوق أبوظبي و369.9 مليون درهم في سوق دبي بعد التداول على 571.9 مليون سهم عبر تنفيذ أكثر من 27.5 ألف صفقة. ووصل مؤشر سوق أبوظبي «فادكس 15» إلى 10344.96 نقطة، وسجل مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام «فادجي» 10381.68 نقطة، فيما بلغ مؤشر سوق دبي العام 3330.46 نقطة. وارتفع في سوق أبوظبي سهم «ألفا ظبي» 15% و«الصير للمعدات» 15% و«حديد الإمارات أركان» 14.69% و«فيرتيغلوب» 2.02%.

وفي سوق دبي ارتفع سهم «سوق دبي المالي» 2.14% و«دبي للاستثمار» 1.8% و«إعمار للتطوير» 0.23% و«سالك» 2.19%.

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