10.1ملايين سائح دولي في دبي أول 9 أشهر بنمو 163 %

المصدر: دبي - بشار باغ

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استقبلت دبي أكثر من مليون سائح دولي خلال سبتمبر الماضي، ليرتفع عدد زوار الإمارة أول 9 أشهر إلى 10.12 ملايين سائح بنمو 163% مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، بحسب بيانات دائرة الاقتصاد والسياحة، وبذلك تستعيد الإمارة نحو 84% من أعداد الزوار المسجلة ما قبل الجائحة، حيث استقبلت خلال أول 9 أشهر من 2019 نحو 12 مليون سائح دولي.

وتفوقت المؤشرات الفندقية الرئيسية على مستويات ما قبل الجائحة بما يشمل عدد الغرف الفندقية والليالي المحجوزة ومعدل السعر اليومي ومتوسط العائد على الغرفة ومدة إقامة النزلاء، حيث بلغ متوسط الإشغال الفندقي في جميع المنشآت الفندقية العاملة في دبي 71% مقارنة بـــ 62% في الفترة ذاتها من 2021، فيما بلغت مدة إقامة النزلاء بين يناير وسبتمبر الماضي 4 ليالٍ فندقية مقابل 4.6 ليالٍ في الفترة ذاتها من العام الماضي، في حين وصل عدد الليالي (الغرف المحجوزة) إلى نحو 26.94 مليون ليلة مبيت، مقابل 21.36 مليون ليلة مبيت في الفترة المقابلة بنسبة نمو 26%، وبلغ معدل السعر اليومي للغرفة الفندقية 495 درهماً مقارنة بـ352 درهماً في الفترة المقابلة، ليسجل العائد من الغرف المتوافرة نحو 351 درهماً مقابل 217 درهماً.

ووصل عدد الغرف الفندقية في دبي بنهاية سبتمبر الماضي إلى أكثر من 142.7 ألف غرفة فندقية ضمن 784 منشأة فندقية، مقارنة بـ132.8 ألف غرفة فندقية ضمن 726 منشأة في نهاية سبتمبر 2021. واستحوذت الغرف الفندقية الفاخرة من فئة «5 نجوم» على نسبة 34 % من إجمالي حجم السوق الفندقية في دبي، مسجلة نحو 48.8 ألف غرفة فندقية ضمن 148 منشأة فندقية، تلتها الغرف الفندقية من فئة «4 نجوم» بنسبة 29 %، مسجلة 41.3 ألف غرفة فندقية ضمن 184 منشأة، فيما استحوذت الفنادق المصنفة بين «3 نجوم» و«نجمة» على نحو 19 % من إجمالي السوق الفندقية بسعة جاوزت 26.7 ألف غرفة فندقية ضمن 259 منشأة فندقية.

وتجاوز عدد الشقق الفندقية 25.8 ألف شقة ضمن 193 منشأة، لتستحوذ بذلك على 18 % من حجم السوق الفندقية.

وحافظت الهند على المركز الأول بين الأسواق المصدرة للزوّار الدوليين، مسجلة أكثر 1.2 مليون سائح، تلتها سلطنة عمان بنحو مليون زائر، فيما بلغ إجمالي عدد الزوار من السوق السعودية 907 آلاف زائر، ومن المملكة المتحدة 720 ألف زائر.

وجاءت روسيا في المركز الخامس بـ454 ألف زائر، تلتها الولايات المتحدة بنحو 391 ألف زائر، وباكستان بنحو 279 ألف زائر، وفرنسا 269 ألف زائر، ثم ألمانيا بنحو 268 ألف زائر، بينما سجلت إيران نحو 247 ألف زائر.

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