استعراض أهمية الهيدروجين الأخضر في خطط الدولة

المصدر: (أبوظبي - وام)

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نظمت شركة «إم إم إي سي» مانسمان الإماراتية المتخصصة في تقديم خدمات هندسية متكاملة لقطاع النفط والغاز والتعدين والطاقة المتجددة، حفل استقبال لشركائها الاستراتيجيين المشاركين في فعاليات معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول «أديبيك»، بحضور عدد من كبار المسؤولين والسفراء وأعضاء السلك الدبلوماسي الأجانب المعتمدين لدى الدولة.

ونظمت الشركة جلسة حوارية على هامش الحفل حول الهيدروجين الأخضر وأهميته في ظل الخطة الطموحة لدولة الإمارات بمشاركة عبدالله الشامسي، وكيل الوزارة المساعد لقطاع التنمية الصناعية في وزارة الطاقة والتكنولوجيا المتقدمة، ومحمد علي باصليب، الرئيس التنفيذي لمجموعة الشركة العربية، والمهندس أنس الجعيدي الرئيس التنفيذي لشركة «إم إم إي سي» مانسمان.

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