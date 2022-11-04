«إيرباص» تسلّم «نداء» الجائزة الدولية لاتصالات المهام الحرجة

المصدر: (دبي - البيان)

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قدمت «سكيور لاند كوميونيكيشنز» في إيرباص، الجائزة الدولية لاتصالات المهام الحرجة التي حصدتها أخيراً، لمؤسسة الاتصالات المتخصصة «نداء»؛ نظراً لدورها الأساسي في تأمين الاتصالات الموثوقة خلال «إكسبو 2020 دبي».

وبالتعاون مع «نداء»، تمكنت «إيرباص» من نشر حلولها الخاصة باتصالات المهام الحرجة «تاكتيلون آغنت» و«تاكتيلون دابات» داخل دبي، أثناء استضافة الإمارة «إكسبو 2020». واستُخدمت هذه التقنيات بهدف دعم مهام شرطة دبي وحراس الأمن الخاص في قطاع الأمن للمعرض الدولي وفرق إدارة الموقع ومؤسسة دبي لخدمات الإسعاف.

وقال منصور بوعصيبة، المدير التنفيذي لـ«نداء»: «نجحنا في تقديم الدعم الذي يلبي متطلبات الفرق المسؤولة عن «إكسبو 2020 دبي»، وشكل التعاون جوهر مهمتنا المشتركة المتمثلة في توفير الاتصالات التي يحتاجها المستجيبون الأوائل، وتمكينهم من الاستجابة لحالات الطوارئ بالفاعلية اللازمة. وبرهنّا على قوة الشراكة مع «إيرباص» في كل خطوة من خطوات تعاوننا الاستراتيجي».

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