سلطات الطيران في المنطقة تبحث منظومة نقل جوي آمنة

المصدر: (أبوظبي - وام)

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اختتمت في أبوظبي، أمس، أعمال الاجتماع السادس لرؤساء ومديري عموم الطيران المدني في منطقة الشرق الأوسط، التي استمرت لمدة ثلاثة أيام، ابتداءً من الأول من نوفمبر، حيث شارك فيها العديد من رؤساء ومديري ومسؤولي سلطات وهيئات ومنظمات الطيران المدني والمعنيين بقطاع الطيران في المنطقة.

وفي كلمته الختامية توجه رئيس الاجتماع سيف محمد السويدي مدير عام هيئة الطيران المدني لدولة الإمارات بالشكر لجميع الوفود المشاركة في أعمال هذا الاجتماع على تعاونهم وإثرائهم للجلسات عن طريق أوراق العمل والمداخلات القيمة، والتي أدت إلى تحقيق الغاية المنشودة.. مشيراً إلى أن هذا الاجتماع سيشكل نقطة انطلاق مهمة للعديد من المبادرات والبرامج المستقبلية.

وأكد السويدي حرص الدولة الدائم على مواصلة التعاون مع منظمة الطيران المدني الدولي والمكتب الإقليمي وجميع الدول الأعضاء لترسيخ كافة الجهود والإمكانيات لتبني سياسات ومشاريع جديدة لتطوير بنية تحتية رقمية متقدمة، والحفاظ على منظومة نقل جوي آمنة وفعالة ومستدامة تحقق مستقبل زاهر لقطاع الطيران المدني في المنطقة.. بالإضافة إلى تعزيز العمل المشترك ودعم الجهود الرامية إلى تعزيز إدارة السلامة والأمن والبنية التحتية لقطاع الطيران المدني.

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