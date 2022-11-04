«رمزك» تعلن توسع عملياتها عالمياً انطلاقا من دبي

المصدر: دبي – وائل اللبابيدي

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أكد مسؤولون في مجموعة «رمزك» Ramziq، ومقرها دبي، توسيع نطاق أعمال منصة «زينك بلوك تشين» عالمياً من دبي مع إطلاق نظام بيئي لامركزي آمن لتداول الأصول الرمزية، لتكون بذلك أول منصة بلوك تشين وطنية خاصة في الإمارات.

وأضاف المسؤولون في الشركة خلال مؤتمر صحفي بدبي، أمس، أن «زينك» ستوفر حين إطلاقها في نوفمبر المقبل مجموعة خيارات لامركزية ذكية لعملائها، لتخزين وإدارة وحماية أصولهم الرقمية بطريقة آمنة وشفافة ولا مركزية بشكل كامل، كما ستسهم بربط عالم الرموز الغير قابلة للاستبدال (NFT) لتوفير حلول سهلة لعملاء في قطاع التجارة الإلكترونية والتقليدية.

ويضم نظام «زينك» 6 مكونات رئيسية هي منصة زينك بلوك تشين المتطورة، التي تسمح بإدارة الأصول الرقمية من الجيل التالي، بالإضافة إلى «تطبيق زينك» الذكي، الذي يمكن من تداول وإدارة الأصول، والذي سيطلق مجاناً على متاجر iOS وأندرويد، خلال «منتدى سمارت تشين» المزمع انطلاقه في 13 من الشهر الجاري، كما سيضم النظام تطبيق المراسلة ZENIQ messenger، الذي يعتبر أول تطبيق ذكي في العالم يقوم على تقنية البلوك تشين، وبطاقة خصم «زينك» و«زينك سمارت تشين»، هي تقنية بلوك تشين سريعة وسهلة الاستخدام، وتوفر ما يصل إلى 10000 معاملة في الثانية إضافة إلى بورصة لا مركزية «زينك سواب».

وقال الشريك المؤسس سليمان الرفاعي: إطلاق المنصة دليل ملموس على ريادة الإمارات عالمياً في ابتكارات «بلوك تشين»، ودعم الشركات التي ترغب في بناء تقنيات بلوك تشين مبتكرة، وأضاف: «انطلقت فكرة «رمزك» في «منطقة 2071» الإبداعية التابعة لمؤسسة دبي للمستقبل، حيث تمثل منطقة 2071 تجسيداً لطموح دبي وسعيها، لتكون أفضل مدينة في العالم بمجال الابتكار».

وأوضح أن عدد المسجلين في المنصة التي أطلقت في 2020 من دبي يصل اليوم إلى 500 ألف مشترك العالم يشكل المشتركون من الإمارات حوالي 5% فقط منهم، موضحاً أن منصة «زينك» تعمل على نشر الوعي بخصوص الفرص الاقتصادية، التي تمنحها صناعة الترميز بالبلوك تشين، والتي يتوقع أن يصل حجم سوقها إلى 24 تريليون دولار بحلول 2027.

وقال إروين دوكتر، الرئيس التنفيذي لشركة زينك المتحدة، التي تمثل الشركة المطورة لتقنية البلوك تشين والعلامة التجارية، ضمن مجموعة رمزك: «حتى الآن 5% فقط من جميع المستخدمين المحتملين على دراية بتقنية البلوك تشين ولديهم إمكانية الوصول إليها: هدفنا هو الوصول إلى نسبة 95% المتبقية، حيث نريد إجراء تحول ثوري في نظام البلوك تشين.

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