80 % من «جلوبال فيدر شيبينغ» لموانئ أبوظبي بـ 2.9 مليار درهم

المصدر: (أبوظبي – وام)

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أعلنت مجموعة موانئ أبوظبي، أمس، توقيع اتفاقية للاستحواذ على حصة 80% في شركة «جلوبال فيدر شيبينغ» (جي إف إس)؛ الشركة العالمية لشحن الحاويات.

وبلغت القيمة الإجمالية للحصة 2.9 مليار درهم (800 مليون دولار) في حين أن القيمة المؤسسية تبلغ 3.7 مليارات درهم (مليار دولار). وسيتم تمويل الصفقة بالكامل عبر تمويل جديد للاستحواذ.

وسجلت «جي إف إس» التي تتخذ من دبي مقراً لها، خلال الأشهر الـ12 الماضية أداءً قوياً محققة عائدات بلغت 1085 مليون دولار. وصافي أرباح بلغ 481 مليون دولار.

وتمتلك «جلوبال فيدر شيبينغ» أحد أكبر أساطيل سفن الحاويات عالمياً والذي يضم 26 سفينة مملوكة وقيد التشغيل وبأحجام إجمالية تبلغ 72.500 حاوية نمطية،

وستقوم المجموعة بدمج «جي إف إس» في القطاع البحري التابع لها. وسيساعد تكامل خدمات «جي إف إس» مع سفين فيدرز وترانسمار، في جعل المجموعة أكبر مزود وحيد لخدمات الشحن الإقليمي للحاويات عالميا من حيث عدد السفن المملوكة، والثالث عالمياً في طاقة الحمولة مع امتلاك 35 سفينة توفر سعة استيعابية تبلغ 100000 حاوية نمطية.

وأكد فلاح الأحبابي، رئيس مجلس إدارة مجموعة موانئ أبوظبي أن المجموعة تواصل مسيرة تطوير أعمالها خلال 2022 تنفيذاً لتوجيهات القيادة الحكيمة. ويعد الاستحواذ على حصص الأغلبية بـ«جي إف إس» أكبر استثمار خارجي في تاريخ المجموعة، ويشكل علامة فارقة في الخدمات التي نقدمها. ونطمح إلى أن نصبح واحدة من أكبر شركات الشحن عالمياً التي تقدم أوسع نطاق من الخدمات البحرية.

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