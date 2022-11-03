شركات وهيئات ومؤسسات إماراتية تحتفل بيوم العلم

المصدر: دبي - البيان

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احتفلت شركات وهيئات ومؤسسات إماراتية بيوم العلم، والذي يصادف الثالث من نوفمبر من كل عام، حيث قام رؤساء ومديرو الشركات والهيئات برفع العلم أمام مقراتهم مؤسساتهم وبحضور الموظفين، تأكيداً على قيم الولاء والانتماء لدولتهم، وليؤكدوا على بذلهم كل جهد من أجل مواصلة الإنجازات في مسيرة النهضة والتطوير، لتبقى الراية عالية خفاقة ورمزاً لوحدة الوطن.

وصل

واحتفلت مجموعة وصل لإدارة الأصول بيوم العلم وقامت برفعه على سارية المبنى الرئيسي للشركة في منطقة المنخول ومركز وصل لتجربة العملاء في شارع الشيخ زايد وعقارات جميرا للجولف ونادي خور دبي للجولف واليخوت ونادي الإمارات للجولف التابعة لها، بالإضافة إلى العديد من مشاريع الشركة.

الإمارات للألمنيوم

كذلك احتفلت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم بيوم العلم ورفعته في موقعيها بالطويلة وجبل علي. شارك في هذه المناسبة الوطنية اللجنة التنفيذية وجميع الموظفين المتواجدين في الموقع تأكيداً على ولائهم لرمز وحدة الدولة وقوتها وعزتها.

وقال عبد الناصر بن كلبان، الرئيس التنفيذي للشركة: نقف اليوم أمام علم دولتنا لنؤكد ولاءنا وإخلاصنا للمبادئ والقيم الإماراتية التي أرسى دعائمها الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه. نجتمع بفخر واعتزاز للاحتفاء بإنجازات دولتنا في ظل قيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، ونجدد العهد للعمل بكل عزم وإصرار لتحقيق تطلعات مئوية الإمارات 2071.

غرفة الشارقة

واحتفلت غرفة تجارة وصناعة الشارقة بيوم العلم برفعه خفاقاً أمام المباني الحكومية الاتحادية والمحلية في مختلف إمارات الدولة. ورفع عبد الله سلطان العويس، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة، علم الدولة أمام المدخل الرئيسي لمقرها، على أنغام السلام الوطني لدولة الإمارات، بحضور محمد راشد بن ديماس، وناصر مصبح الطنيجي، ورغدة حمد عمران تريم أعضاء مجلس إدارة الغرفة، ومحمد أحمد أمين العوضي، مدير عام غرفة تجارة وصناعة الشارقة، وكافة موظفي الغرفة، ونخبة من كبار المسؤولين بمجتمع الأعمال في الشارقة.

وقال عبد الله سلطان العويس: إن يوم العلم مناسبة غالية على قلوب أبناء الإمارات لأنهم يحتفون بعلم دولتهم الذي يستظلون به، فهو الذي جمعهم ووحدهم تحت رايته منذ خمسين عاماً، وسيبقى الجامع لهم ورابطهم لقرون قادمة، حيث تجسد الإمارات في هذا اليوم قيم التلاحم والتعاضد، فمشاعرنا تجاه علمنا ثابتة وتزيدها الأيام قوة ورسوخاً وشموخاً وتعطينا الدافع للبذل والعطاء ليظل مرفوعاً وخفاقاً في كل الميادين.

وأضاف: إن احتفالية هذا العام لها خصوصيتها، لأننا نرفع علمنا في ظل قيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، ونخط مع سموه وبرؤاه وتوجيهاته الحكيمة قصصاً جديدة من الريادة والإنجازات لدولة الإمارات، ونجدد العهد لصاحب السمو ولوطننا بأن نظل جنداً أوفياء على قلب رجل واحد، نحقق المنجزات في مسيرة النهضة والتطوير، لتبقى راية الوطن مصدر فخرنا واعتزازنا ورمزاً لقوة وحدتنا.

من جانبه، قال محمد أحمد أمين العوضي: إن يوم العلم مناسبة وطنية يلتف فيها أبناء الإمارات حول رايتهم بكل فخر واعتزاز، يوم نجدد فيه سنوياً عزمنا للسير على نهج قيادتنا الرشيدة لتبقى راية دولتنا ورمز وحدتنا عالية وشامخة بين الأمم، تعكس مكانة الإمارات العالمية كنموذج للتطور والنهضة والبناء. وأشار إلى أن احتفالية هذا العام لها خصوصيتها لأننا نستذكر فيها مسيرة خمسين عاماً أتمتها دولتنا وهي الرائدة والمتميزة والمتفردة في كل الميادين، محققة إنجازات يراها القاصي والداني ولا تحتاج لشواهد وبراهين، وتمضي اليوم لتواصل مسيرة الإنجازات والتميز، دون توقف وتغطي جميع مجالات الحياة لتعزيز المكانة الرفيعة التي استطاعت الدولة أن تحققها في مختلف الصعد.

الإمارات الإسلامي

ونظم بنك الإمارات الإسلامي حفلاً بمناسبة يوم العلَم الإماراتي في مقره الرئيسي بمدينة دبي الطبية. وشارك صلاح أمين، الرئيس التنفيذي في البنك وأعضاء من الإدارة العليا وموظفو المصرف في مراسيم رفع العلَم أثناء ترديد النشيد الوطني لدولة الإمارات.

وحرص بنك الإمارات الإسلامي على مشاركة كافة إمارات الدولة ومؤسساتها في الاحتفال بيوم العلم منذ انطلاق هذه المبادرة لأول مرة في عام 2013 للاحتفال بتسلّم المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، طيب الله ثراه، مقاليد الحكم في عام 2004. ويُعدّ يوم العلَم مناسبة وطنية تتيح لمواطني الإمارات والمقيمين فيها التأمل فيما حققته الدولة من إنجازات مشهود لها عالمياً، وتسلّط الضوء على الجهود العظيمة التي بذلها القادة المؤسسون في بناء وطن متماسك تترسخ فيه مفاهيم الوحدة والانتماء.

أبوظبي التجاري

واحتفل بنك أبوظبي التجاري بمناسبة يوم العلم، وقام الرئيس التنفيذي للمجموعة، علاء عريقات برفع العلم أمام المقر الرئيسي للبنك في أبوظبي بحضور عدد من الموظفين ومجموعة مختارة من المتدربين الجامعيين الإماراتيين الذين انضموا إلى البنك حديثاً.

وتتجلى في يوم العلم مظاهر الولاء والاعتزاز بالانتماء لهذا الوطن، وتتجدد قيم المواطنة وإثراء الروح الوطنية بين الأجيال الجديدة. كما تجسّد هذه المناسبة مشاعر الوحدة والتعايش والسلام بين أبناء الوطن والمقيمين المحبين لهذه الأرض المعطاءة، فهي ترسّخ صورة الإمارات منارة للتعايش والتسامح، كما تقدم نموذجاً للتلاحم بين أبناء الوطن.

آفاق للتمويل

واحتفلت «آفاق الإسلامية للتمويل» بيوم العلم، حيث شارك في تحية رفع العلم الرئيس التنفيذي والمديرون من كافة الإدارات والأقسام والموظفين أمام المكتب الرئيسي للشركة، تعبيراً عن حبهم للوطن. وقال هشام حمود، الرئيس التنفيذي للشركة: ترفرف راية الإمارات خفاقة في يوم العلم، فخراً بكل الإنجازات التي حققتها الدولة في مختلف المجالات في ظل القيادة الرشيدة، ونجاحها المتواصل في تحويل التحديات إلى فرص للإبداع والتطوير.

وأضاف: لطالما شكلت «آفاق الإسلامية للتمويل» جزءاً فاعلاً في نسيج هذا الوطن، من خلال دعمها الدائم لكل المبادرات الوطنية، وهو نهج يعبر عن رؤية الشركة واستراتيجيتها الوطنية وجهودها المستمرة في تقديم أرقى الخدمات لأبناء هذه الدولة الخيرة وجميع المقيمين على أرضها الطيبة.

العربي المتحد

وقام البنك العربي المتحد بتنظيم فعالية خاصة احتفالاً بيوم العلم، وذلك في المقر الرئيسي للبنك في الشارقة. جاء تنظيم هذه الفعالية تزامناً مع احتفالات الدولة بيوم العلم، حيث قام الرئيس التنفيذي شيريش بهيد برفع علم الإمارات، بحضور عدد كبير من مديري الإدارات والموظفين.

وقال شيريش بهيد: يشرفني أن أشارك زملائي برفع علم الدولة، في هذه المناسبة العظيمة تعبيراً عن فخرنا واعتزازنا بهذا العلم وما يرمز إليه من معانٍ. وأضاف: إننا بهذه المناسبة نجدد التزامنا بتطوير ودعم الاقتصاد الوطني، يأتي احتفالنا برفع علم الدولة تأكيداً على ولائنا لقيادتنا الحكيمة ورؤيتها السديدة ونجاحها في وضع الإمارات في مصاف الدول الأكثر تقدماً وازدهاراً في العالم.

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