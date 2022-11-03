مقدرة عالية للشركات العائلية في الإمارات والمنطقة على تحمل مخاطر عالية في الأعمال

المصدر: دبي- البيان

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سلط تقرير«قوة التطوير للشركات العائلية» الصادر عن كي بي إم جي برافيت انترابريز والتحالف العالمي للمشاريع STEP Project Global Consortium – الضوء على المرونة الكبيرة التي تتمتع بها الشركات العائلية في المنطقة من بيئات ديناميكية واستباقية؛ وريادتها للأعمال التي تمتد عبر الأجيال وحرصها على تعزيز الابتكار واتخاذ الخطوات السباقة. شمل التقرير استطلاع 2439 من رواد الشركات العائلية في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك الإمارات.

وكشفت الدراسة عن السمات المشتركة بين الشركات العائلية في المنطقة، حيث أظهرت الدراسة أن القدرة على تحمل المخاطر كانت أكثر انتشاراً في الشرق الأوسط وأفريقيا والأمريكتين مقارنة بالمناطق الأخرى. وتنطبق نتائج التقرير بشكل خاص على الإمارات، لا سيما أن الشركات العائلية تمثل حوالي 90% من الشركات الخاصة، وتسهم بما يقارب 60% من الناتج المحلي الإجمالي للدولة وتشكل 80% من القوة العاملة في الدولة. علاوة على ذلك، فإن أكثر من ثلث الشركات الإماراتية (38%) لا يزال يديرها الجيل الأول و47% يديرها الجيل الثاني و15% يديرها الجيل الثالث أو الجيل الأكبر.

وتناول التقرير جانبين مهمين: الأول هو روح ريادة الأعمال التي تعزز التنافسية عبر الأجيال، وتعد عاملاً أساسياً في نجاح الشركات؛ والثاني هو تبني الخطوات السباقة. كما سجلت الشركات العائلية في الشرق الأوسط والأمريكتين أعلى المستويات للتوجه الريادي ولدى الشركات العائلة الدافع المستمر للبحث عن الفرص. كما كان الابتكار من خلال الاستثمار في البحث والتطوير، وخلق منتجات وخدمات وعمليات مبتكرة وتحديد الأسواق غير المستهدفة لتحقيق إيرادات جديدة كلياً من بين الاهتمامات الرئيسية للشركات العائلية الناجحة.

وقال أنوراج باجباي، الشريك ورئيس الأعمال العائلية لدى كي بي إم جي لوار جلف: «تعد الشركات العائلية في الإمارات محرك النمو الاقتصادي، وتحرص الدولة على تعزيز قدرتها باستمرار. ويؤكد تقرير هذا العام أن هناك قبولاً متزايداً بين الشركات العائلية في الإمارات لمنح الجيل التالي من الأسرة فرصاً لتحمل المخاطر واتخاذ القرارات بأنفسهم وتبني الابتكارات الجديدة. ونرى أيضاً أن الجيل الجديد يلعب دوراً رئيسياً في تسريع اعتماد التقنيات الجديدة للنهوض بأعمالهم والاستجابة بسرعة لمتطلبات السوق المتغيرة».

وأشار التقرير إلى أن رواد الجيل المقبل، لا سيما من السيدات، يتمتعون بالذكاء الرقمي، حيث سجلت 39% من الرئيسات التنفيذيات حول العالم ممن شملهن الاستطلاع مستويات عالية من الرقمنة في شركاتهم، مقارنة بـ 32% فقط من نظرائهم الذكور؛ كما كشف التقرير عن أن زيادة الرقمنة بين الشركات العائلية التي يترأسها مدير من خارج العائلة، ربما بسبب التدريبات والاطلاع على التقنيات الجديدة، مما يجعلهم أكثر تقبلاً لاعتماد الحلول التكنولوجية المتطورة.

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