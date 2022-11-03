52 مليون درهم ثمناً لفيلا «رافلز» في نخلة جميرا

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلنت شركة لوكسبيتات سوثبيز إنترناشيونال ريالتي عن إبرامها صفقة بيع فيلا «رافلز» في نخلة جميرا على مساحة مبنية تبلغ 12404 قدمًا مربعاً بقيمة 52 مليون درهم. وتشكل الفيلا المخدومة المكونة من 4 غرف نوم، والتي تم تصميمها على يد فرانسيسكو مولون، جزءاً من فندق رافلز النخلة دبي الواقع على نخلة جميرا الهلال. وتتميز بتصميمها الداخلي وفق الطراز الباروكي وتعد واحدة فقط من أصل خمس فلل معروضة للبيع.

تتضمن الفيلا أربعة طوابق مع مصعد خاص وثريات سواروفسكي بأوراق ذهبية عيار 24 قيراطاً، ومنتجعًا صحياً خاصاً وغرفًا للتدليك والتنظيف وحماماً تقليدياً ومسبحاً على السطح وجاكوزي. وبعد إتمام عملية الشراء، سيتمكن المالك الجديد أيضاً من الوصول الكامل إلى مرافق فندق رافلز وحمام السباحة وصالة الألعاب الرياضية والشاطئ الخاص الذي يتضمن رمالاً من جزر المالديف.

وقال ستيفان هيرزل، كبير مستشاري العقارات العالمية في شركة لوكسبيتات سوثبيز إنترناشيونال ريالتي الذي أشرف على إبرام الصفقة: «لقد كانت إحدى أبرز متطلبات الشاري، وهو من الجنسية الأوروبية ويبحث عن سكن له ولأسرته في دبي، إيجاد فيلا جاهزة ومفروشة بالكامل، وكانت فيلا رافلز الملكية مناسبة تماماً له لأنه يريد الحصول على الخدمات العالية التي تقدمها وأن يستمتع بالرفاهية وبفخامة المعيشة في ناد فاخر على الشاطئ».

وتعتبر رافلز ريزيدنسيز اند بنتهاوس جزءاً من فندق رافلز نخلة دبي الشهير، وتتراوح خيارات الإقامة ما بين شقق وفلل مكونة من ست غرف نوم مجهزة بشكل رائع وبطريقة تناسب متطلباتك الشخصية بدءاً من المفروشات وصولاً إلى التصميم الداخلي، مما يتيح لك تنسيق منزل أحلامك أو الإقامة المرغوبة. ويترك للشاري القرار باختيار التصميم الكلاسيكي والأنيق الذي يتماشى مع منتجع رافلز النخلة دبي وجماليات قصر الشاطئ الخاص به، أو التصميم العصري والأكثر حداثة للعيش بالقرب من الماء.

عند شراء عقار في رافلز، يحصل المقيم على حق الوصول الحصري إلى مرافق وخدمات المنتجع المتميزة، وحجز أحد الأماكن الراقية في المنتجع للتجمعات الاجتماعية أو للأعمال بدءاً من السينما الخاصة للعروض الحصرية التي تستوعب ما يصل إلى 80 زائراً وصولاً إلى قاعة الاحتفالات الرائعة وغرف الاجتماعات المرنة ومساحات العرض والمكتبة. وتشمل الخدمات المتاحة للسكان أيضاً خدمة الكونسيرج والطاهي وخدمة ركن السيارات وخدمات التنظيف وغسيل الملابس وغيرها، ويتم الاعتناء بالمقيمين الصغار في نادي رافلز للأطفال الشهير.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز