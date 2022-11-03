«دي إتش ال» تناقش «نمو ومستقبل الشحن الجوي» في معرض أبوظبي للطيران

المصدر: دبي - البيان

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شاركت (دي إتش ال) إكسبرس، المزود العالمي الرائد للخدمات اللوجستية السريعة، مؤخرًا في معرض أبوظبي للطيران (أبوظبي إير إكسبو 2022)، الذي يوفر منصة يشارك فيها قادة القطاع لتبادل الخبرات وتناول أحدث المستجدات والمواضيع في مسيرة التطور العامة لقطاع الطيران والفضاء.

وشهد المؤتمر مشاركة نخبة من قادة القطاع ومتحدثون من كبار الشخصيات وأعضاء رفيعي المستوى، بالإضافة إلى أصحاب المصلحة والمعنيين في مجال الطيران والخدمات اللوجستية، الذين اجتمعوا لمناقشة مستقبل الشحن الجوي وتسليط الضوء على أحدث التطورات واستعراض أفضل الممارسات والابتكارات العالمية.

وتلعب شركة (دي إتش ال) دورًا محوريًا في مجال الاستدامة، حيث اتخذت خطوة جريئة لتأسيس أول شبكة طيران كهربائية عن طريق طلب 12 طائرة شحن كهربائية بالكامل من Eviation. وهي تعمل أيضًا على تسريع عملية كهربة أسطول توصيل للميل الأخير، وتعزيز استخدام وقود الطيران المستدام عن طريق التعاون مع Neste و BP.

وكونها شركة في مجال الخدمات اللوجستية وشريكًا مهمًا ضمن قطاع الطيران، لعبت شركة (دي إتش ال) دورًا رئيسيًا في الحدث المرموق كعارض وراع وعضو في الجلسة.

وقد قامت شركة (دي إتش ال) برعاية جلسة حوارية تحت عنوان: «نمو ومستقبل الشحن الجوي»، والتي قام باستضافتها جلين هيوز المدير العام لشركة TIACA، وشارك بها باكي سبيغا نائب رئيس العمليات في «دي إتش ال» إكسبرس بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إلى جانب خبراء رئيسيين من ضمنهم: ستيفن بولمانز نائب الرئيس التنفيذي لتطوير الأعمال والشؤون التنظيمية في المنطقة الحرة لمطارات أبوظبي، ومارتن درو نائب الرئيس الأول للمبيعات والشحن بمجموعة الاتحاد للطيران، وجايديب ميرشانداني رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة سكاي ون، وراجو رامينيني مدير الشحن الجوي في شركة كيري لوجيستكس، وذلك لمناقشة المساهمة المالية الكبيرة للشحن الجوي لشركات الطيران المدني، ودور شركات الشحن المتخصصة في النظام الإيكولوجي بشكل عام، والدور المهم الذي يلعبه أصحاب المصلحة ضمن القطاع في تطوير الشحن الجوي كالمطارات وخطوط الطيران ووكلاء الشحن والحكومات.

وخلال الحلقة النقاشية، ذكر باكي سبيقا من (دي إتش ال) أنه من المتوقع أن يشهد مستقبل الشحن الجوي والطيران مزيدًا من الانتعاش والازدهار نظرًا لارتفاع مستويات النمو عن مرحلة ما قبل الجائحة. كما أكد أن القطاع يشهد تقدمًا إيجابيًا فيما يتعلق بتسريع الرقمنة والتركيز على الاستدامة عن طريق استخدام الطائرات الكهربائية ووقود الطائرات المستدام.

كما عمدت شركة (دي إتش ال) لاستعراض حلولها المبتكرة والمستدامة في جناحها بالمعرض، ودعت الزوار لمعرفة المزيد حول العصر الجديد للطيران المستدام وتعريفهم بمدى التزامها بتقديم خدمات لوجستية خضراء. وفي اليوم الأول من المعرض، قام نادر أحمد محمد الحمادي رئيس مجلس إدارة شركة طيران أبوظبي بتفقد جناح الشركة وأثنى على جهود الفريق والمساعي الرامية نحو توفير خدمات لوجستية مستدامة.

وتعقيبًا على هذه المبادرة، قال جيف والش، مدير شركة (دي إتش ال) إكسبرس في دولة الإمارات: «كوننا المزود العالمي الرائد للخدمات اللوجستية السريعة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا على مدار 40 عامًا، فإننا نمتلك خبرة في إدارة وحركة الشحن الجوي، حيث قمنا بتوسيع نطاق شراكاتنا الاستراتيجية وتعزيز أواصر التعاون المشتركة مع أصحاب المصلحة للمساهمة بتطور النظام الإيكولوجي للطيران. نحن سعداء بالمشاركة في معرض أبوظبي للطيران، الذي يُعد أحد أكثر الفعاليات المرموقة ضمن القطاع بين دول المنطقة. كما سُررنا بتبادل المعرفة مع بعض اللاعبين والقادة الرئيسيين المسؤولين عن مستقبل قطاع الطيران».

وأضاف قائلاً: «يشهد قطاع الطيران تغيرات مستمرة مدفوعة بالحاجة إلى توفير حلول مستدامة وصديقة للبيئة. وعليه، التزمت شركة (دي إتش ال) بقيادة تحول الخدمات اللوجستية إلى قطاع خال من الانبعاثات. ونحن لا زلنا بصدد ابتكار خدمات وحلول لمواجهة تحديات اليوم والاستفادة من فرص الغد».

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