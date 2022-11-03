«مجموعة الفطيم» تزود مطار أبوظبي بأسطول جديد سيارات بـ 10 ملايين درهم

المصدر: أبوظبي - صبري صقر

ت + ت - الحجم الطبيعي

اختتمت فعاليات معرض أبوظبي للطيران في أبوظبي، وشهد اليوم الختامي العديد من الاتفاقيات، حيث أعلنت مجموعة الفطيم للسيارات توقيع اتفاقية مع شركة مطارات أبوظبي لتصبح بموجبها الفطيم لكزس شريك السيارات الحصري لفعاليات كبار الشخصيات في مطار أبوظبي الدولي. وجرى توقيع الاتفاقية على هامش فعاليات المعرض، حيث استعرضت مجموعة الفطيم أسطولها من السيارات ومحفظتها الرائدة من الحلول والابتكارات في مجال التنقل. وبموجب الاتفاقية، تُزود مجموعة الفطيم للسيارات مطار أبوظبي الدولي بأسطول جديد بقيمة 10 ملايين درهم لضمان تزويد المسافرين بتجربة فاخرة عند التنقل بين مبنى كبار الشخصيات والطائرة.

وقال فنسنت وينن، المدير الإداري الأول لمجموعة الفطيم للسيارات: «تفخر مجموعة الفطيم للسيارات بمحفظتها الغنية بأكثر علامات السيارات فخامة، ويعكس التعاون مع مطارات أبوظبي التزامنا بتقديم تجارب استثنائية للعملاء».

ونظمت مجموعة الفطيم للسيارات على هامش المعرض جلسة حوارية حول أحدث التطورات في قطاع التنقل الأخضر، حيث تؤدي المجموعة دوراً ريادياً في تلبية الطلب المتزايد من العملاء على حلول التنقل الأخضر.

وحظي المعرض بمشاركة مجموعة كبيرة من الشركات والهيئات المتخصصة في الطيران العام، وخطوط الطيران، والمطارات وهيئات الطيران والطيران المدني، وشركات تكنولوجيا الطيران والشحن، وعشرات الجهات المعنية بقطاع الطيران.

وناقش خبراء الطيران أحدث التطورات في جلسات وحلقات نقاشية خاصة تتناول العديد من القضايا الخاصة بمستقبل الشحن الجوي، ودور وأهمية التدريب في قطاع الطيران وتطويره، والطيران المستدام، ودور المرأة في الاستدامة بمجال الطيران، وإدارة الحركة الجوية وأمن المطارات، وصيانة وترميم وتشغيل الطائرات، ومستقبل الصيانة، والذكاء الاصطناعي والروبوتات، وخدمات البيع بالتجزئة في المطارات، بالإضافة إلى مستقبل قطاع الطيران عقب جائحة «كوفيد19».

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز