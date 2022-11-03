سلطة دبي للخدمات المالية تفرض غرامة 1.5 مليون دولار على «كيه بي إم جي»

المصدر: دبي- البيان

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فرضت سلطة دبي للخدمات المالية غرامة مالية قدرها 1.5 مليون دولار (5.5 ملايين درهم) على شركة كيه بي إم جي و500000 دولار (1.83 مليون درهم) على ميليند نافالكار، شريك التدقيق السابق للشركة ومدير التدقيق المسجل لدى سلطة دبي للخدمات المالية.

ونشرت السلطة القرارات الصادرة عنها بشأن شركة كيه بي إم جي وميليند نافالكار في أكتوبر 2022. وقام كل من الشركة ونافالكار بإحالة قرارات سلطة دبي للخدمات المالية الصادرة بحقهم إلى الهيئة القانونية للأسواق المالية، وهي محكمة استئناف مستقلة. ومنذ ذلك الحين، قام كل من الشركة ونافالكار بسحب الإحالة إلى الهيئة القانونية للأسواق المالية، وبذلك، فإنهم لن يعترضا على النتائج التي توصلت إليها سلطة دبي للخدمات المالية في القرارات الصادرة بحقهم.

وقامت سلطة دبي للخدمات المالية بفرض غرامة مالية قدرها 15275925 دولاراً على شركة أبراج كابيتال في يوليو 2019. وكانت الشركة الكيان الوحيد ضمن مجموعة أبراج المرخص من قبل سلطة دبي للخدمات المالية والكيان الوحيد ضمن مجموعة أبراج الذي تم تدقيق حساباته من قبل شركة كيه بي إم جي.

وتعكس الغرامة المفروضة على شركة كيه بي إم جي أنها كانت مسؤولة فقط عن تدقيق حسابات شركة أبراج كابيتال، في حين خضعت الكيانات الأخرى في مجموعة أبراج للتدقيق من قبل شركات تدقيق أخرى ضمن الشبكة العالمية لشركة كيه بي إم جي التي تعمل خارج مركز دبي المالي العالمي.

وبصفتها إحدى شركات تدقيق الحسابات المسجلة لدى سلطة دبي للخدمات المالية، تعين على كيه بي إم جي اتباع معايير التدقيق الدولية عند إجرائها لعمليات تدقيق الحسابات لشركة أبراج كابيتال. ومع ذلك، وجدت السلطة أن شركة كيه بي إم جي فشلت في بعض عمليات التدقيق الأساسية. ولو كانت الشركة أجرت عمليات تدقيق حسابات أبراج كابيتال وفقاً للمعايير المتوقعة، لكان من المتوقع من كيه بي إم جي أن تحدد وجود العناصر التالية:

- عدم توافق البيانات المالية لشركة أبراج كابيتال مع القواعد المحاسبية.

- فشل شركة أبراج كابيتال في الحفاظ على موارد رأسمالية كافية.

- قيام شركة أبراج كابيتال بإخفاء وضعها المالي الحقيقي عن كيه بي إم جي.

ووجدت السلطة أن نافالكار قد شارك في المخالفات التي ارتكبتها شركة كيه بي إم جي، حيث كان مسؤولاً عن تنفيذ عمليات التدقيق والمراجعات لشركة أبراج كابيتال. وعلى وجه الخصوص، فإن نافالكار وقّع على تقارير التدقيق من دون التأكد من تنفيذ إجراءات التدقيق المناسبة لتكوين رأي حول ما إذا كانت البيانات المالية لشركة أبراج كابيتال المحدودة تقدم صورة حقيقية وعادلة عن حالة وشؤون الشركة؛ وفشل في ضمان إجراء عمليات تدقيق البيانات المالية لشركة أبراج كابيتال وفقاً لقواعد المحاسبة. كما تبين أنه فشل في التصرف بالكفاءة المهنية والعناية الواجبة، خلافاً للمبدأ 3 من مبادئ التدقيق.

ولم تقترح سلطة دبي للخدمات المالية أن كيه بي إم جي أو نافالكار ارتكبا أي سوء سلوك متعمد، ولا أنهما كانا على دراية بسوء السلوك الذي ارتكبته أبراج كابيتال. وتقبل السلطة أن أبراج كابيتال ضللت عمداً شركة كيه بي إم جي ونافالكار.

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