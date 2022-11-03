«مجموعة المسعود» تعزز الابتكار بشراكات عالمية في «أديبك 2022»

المصدر: أبوظبي - البيان

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أبرمت «مجموعة المسعود»، إحدى كبرى الشركات العائلية في أبوظبي، اتفاقية تعاون مع الشركة العالمية الرائدة «الخليج للأعمال المتخصصة GSW»، خلال فعاليات معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول «أديبك 2022».

وقد نصت اتفاقية التعاون مع شركة «الخليج للأعمال المتخصصة GSW»، التي تتخذ من المملكة العربية السعودية مقراً لها، على توفير حلول إكساء الأنابيب في دولة الإمارات، كما جدَّد القطاع الصناعي التابع لـ «مجموعة المسعود» شراكته مع شركة S&W الكورية المختصة بتزويد الصمامات ذات الأداء العالي لقطاع النفط والغاز.

وقّع الاتفاقية كل من هاني التنير، الرئيس التنفيذي للقطاع الصناعي التابع لـ «مجموعة المسعود»، وخالد آل شُبر، المدير التنفيذي لشركة «الخليج للأعمال المتخصصة GSW»، خلال فعالية أقيمت في المعرض أول نوفمبر 2022. كما وقَّع كل من التنير ومين ميو كيم، الرئيس التنفيذي لشركة S&W اتفاقية تجديد الشراكة خلال فعالية أخرى.

وقال هاني التنير، الرئيس التنفيذي للقطاع الصناعي التابع لـ«مجموعة المسعود»: «تمثل الشراكات الجديدة التي أقامتها «مجموعة المسعود» خلال معرض «أديبك 2022» خطوة مهمة تدعم توفير أحدث التقنيات والحلول المبتكرة في قطاع النفط والغاز في الدولة. وتأتي هذه الشراكات تماشياً مع التطور السريع للقطاع الصناعي في دولة الإمارات، والذي ترافق مع تزايد الطلب على التقنيات والابتكارات الحديثة، حيث نسهم من خلالها في دعم نمو القطاع وتلبية احتياجاته. وحرصنا على بناء الشراكات مع شركتي GSW وS&W الرائدتين عالمياً بهدف الارتقاء بخدماتنا وتوظيف الخبرات العالمية لدعم تطوير القطاع».

ويؤمِّن قسم المشاريع والخدمات الهندسية التابع للمجموعة بموجب الاتفاقية الجديدة خدمات إكساء اللحام المتقدمة من GSW في قطاع النفط والغاز في الدولة، حيث تعتمد هذه الخدمات على تقنيات حديثة تضمن زيادة العمر الافتراضي للمكونات المستخدمة في المعدات الخاصة بأعمال النفط والغاز بشكل كبير، ولا سيما في الظروف المسبّبة للصدأ. ويمكن لهذه المعدات أن تعمل بالشكل الصحيح طوال فترة المشاريع، أو أن تدوم لمدة 20 عاماً في بعض الحالات، وذلك عند اختيار النمط المناسب من مواد الإكساء، مع خفض الحاجة إلى إجراء عمليات الصيانة. كما تشمل الخدمات المقدمة من الشركة تحديث أو ترميم المكونات والمعدات المستخدمة سابقاً.

وقال خالد آل شُبر، المدير التنفيذي لشركة «الخليج للأعمال المتخصصة GSW»: «يسرنا إبرام هذه الشراكة الاستراتيجية مع «مجموعة المسعود» خلال معرض «أديبك 2022»، والتي ستتيح لنا توسيع نطاق أعمالنا وتوفير حلول إكساء الأنابيب المتقدمة في قطاع النفط والغاز في دولة الإمارات. وتأتي هذه الشراكة تماشياً مع التزامنا بتعزيز الاستدامة في القطاع من خلال تقديم حلول التصنيع المبتكرة التي من شأنها رفع عمر الخدمة الخاص بالمعدات وخفض الحاجة إلى صيانتها».

من ناحية أخرى، تتابع شركة S&W تزويد قطاع النفط والغاز في الدولة بالحلول المبتكرة، التي تشمل الصمامات عالية الأداء، بموجب شراكتها المستمرة مع «مجموعة المسعود». وتعكس الشراكة التزام المجموعة بتأمين وصول القطاعات والصناعات المحلية إلى أفضل وأحدث التقنيات، من خلال استقدام المنتجات والخدمات العالمية إلى الدولة.

وقال مين ميو كيم، الرئيس التنفيذي لشركة S&W: «نحرص دائماً على تعزيز قدراتنا الإنتاجية ومواكبة احتياجات السوق بهدف اكتساب رضا وثقة عملائنا المحليين والعالميين بمنتجاتنا. وانطلاقاً من النجاح الكبير الذي شهدناه في شراكتنا مع «مجموعة المسعود» في تزويد سوق دولة الإمارات بالحلول المبتكرة، نسعد بتجديد هذه الشراكة والاستمرار بتوفير الصمامات عالية الأداء لقطاع النفط والغاز في الدولة».

ويستضيف القطاع الصناعي التابع لـ«مجموعة المسعود» خلال مشاركته في معرض «أديبك 2022» أقسامه الأربعة وهي، قسم المشاريع والخدمات الهندسية، قسم الطاقة، قسم المركبات والمعدات التجارية، وقسم المسعود لتأجير المعدات. وتتواجد الأقسام التابعة للمجموعة، إلى جانب العلامات التجارية العالمية الرائدة التي تمثلها وشركائها في قطاع التكنولوجيا، في المنصتين 3430 و3530 في القاعة 3 من المعرض بين يومي 31 أكتوبر و3 نوفمبر 2022. وتستعرض المجموعة من خلال مشاركتها المنتجات المبتكرة والحلول المتكاملة المدعومة بالتكنولوجيا، والتي تهدف من خلالها إلى تعزيز الاستدامة في مختلف القطاعات، بما فيها قطاعات الطاقة والكهرباء والبتروكيماويات والخدمات، تماشياً مع مبادرات وتوجهات دولة الإمارات الخاصة بالاستدامة.

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