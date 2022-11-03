«دي بي ورلد» تستقطب المبتكرين الشباب لتطوير حلول تكنولوجية جديدة للتجارة العالمية

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أتاحت «دي بي ورلد» فرصة إبداعية أمام الطلاب من أفضل الجامعات في الإمارات والهند أخيرًا لتقديم ابتكاراتهم في إعادة تصور لسلاسل التوريد العالمية وتطوير حلول جديدة باستخدام أحدث الوسائل التكنولوجية، في أول مسابقة للابتكار ينظمها المزوّد للحلول اللوجستية الذكية المتكاملة والهادفة إلى تمكين التدفق التجاري حول العالم - مشروع «ذا بيج تك».

وأطلقت «دي بي ورلد» هذا التحدي الابتكاري داعيةً طلاب الجامعات إلى تصميم وبناء نماذج أولية مقترحة لحلول التجارة، بإشراف عدد من الخبراء والمرشدين المتخصصين في فريق التكنولوجيا العالمية التابع لـ «دي بي ورلد». وجرى اختيار 4 متسابقين في التصفيات النهائية بعد دراسة وتقييم عشرات المشاركات من المواهب الشابة، واحد من دولة الإمارات وثلاثة من الهند. كما سيحصل المتسابقون على رحلة مدفوعة التكاليف بالكامل إلى دبي هذا الشهر لتقديم حلولهم الابتكارية أمام لجنة تحكيم مشروع «ذا بيج تك» من «دي بي ورلد».

وستقام الجولة النهائية من تحدي الابتكار المفتوح نهاية نوفمبر الجاري، حيث سيتنافس المتأهلون للتصفيات النهائية على لقب «الطالب المبتكر»، وهو التحدي الأول من نوعه في «دي بي ورلد». وسيحصل جميع المتأهلين للتصفيات النهائية أيضًا على منح تدريب مضمونة في «دي بي ورلد» وأجهزة «ماك بوك»، إضافة إلى تخصيص جائزة نقدية لصاحبي المركزين الأول والثاني.

وقال سلطان أحمد بن سليّم، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة «دي بي ورلد»: تطمح «دي بي ورلد» من خلال رقمنة القطاع التناظري التقليدي إلى جعل حركة التجارة أكثر ذكاءً وتسهيل تدفقها حول العالم بشكل أكثر وضوحًا وتقليل الاضطرابات، ما يعتبر النمط المثالي لبناء شبكات تجارية عالمية تواكب المستقبل. وستتيح لنا المبادرات المتميزة التي نطلقها كمشروع «ذا بيج تك» في تسريع الدخول إلى مجال الابتكار من خلال استقطاب ألمع العقول من الطلبة المتميزين في دولة الإمارات والهند، وأتطلع إلى رؤية الحلول الحقيقية التي ابتكرها الطلبة من أجل معالجة مشاكل العالم.

وتواصل «دي بي ورلد» توسيع أعمالها بإنشاء مراكزها التقنية في جميع أنحاء العالم وتطوير حلول جديدة، بينما يستمر الطلاب في إعداد حلولهم الابتكارية. وكانت الشركة أنشأت أخيرًا مركزين جديدين للتكنولوجيا في بنغالور وحيدر آباد بالهند، إضافة إلى مركز آخر سيتم إنشاؤه في جورجاون.

وسيقوم الموظفون الجدد في فريق التكنولوجيا بمجموعة متنوعة من الأدوار، تشمل تطوير وإدارة المنتجات والمشاريع وضمان الجودة والأتمتة وتصميم تجربة المستخدم وتحليل وتصميم الأنظمة، بهدف تحقيق رؤية «دي بي ورلد» في بناء خدمات متكاملة ومتقدمة تقنيًا لتسهيل تدفق التجارة. كما سيعملون على بناء تطبيقات متطورة للأتمتة الثقيلة والذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة والروبوتات، مثل تقنية «بوكس باي» المتميزة لتخزين الحاويات على المنصات المرتفعة من «دي بي ورلد». وينتمي المتأهلون الأربعة للجولة النهائية للمؤسسات التعليمية التالية:

- جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي، أبوظبي: نظام ثلاثي الأبعاد لصيانة وفحص المعدات بالتوجيه البصري لمعدات محطة حاويات الميناء.

- المعهد الدولي لتكنولوجيا المعلومات، بنغالور، الهند: الاستفادة من عالم الميتافيرس لمنح الطلاب فهمًا لشؤون الحياة اليومية في وظائف مختلفة في الوقت الفعلي، ومساعدتهم على اتخاذ قرارات مدروسة.

- المعهد الدولي لتكنولوجيا المعلومات، بنغالور، الهند: تجربة الواقع الافتراضي لـ «سوق التنين» حيث يمكن للعملاء وتجار البيع بالجملة الحصول على المنفعة المشتركة.

- المعهد الهندي للتكنولوجيا، كاراجبور، الهند: حل رقمي مزدوج لمعالجة الازدحام في ميناء الحاويات، والطلب غير المتوقع والعمليات غير الموثوق بفعاليتها.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز