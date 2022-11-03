«الإنماء العربية» و«شنايدر إلكتريك» تؤسسان مشروعاً لحلول أتمتة الطاقة في أبوظبي

المصدر: أبوظبي - البيان

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وقعت شنايدر إلكتريك، الشركة العالمية في مجال التحول الرقمي لإدارة الطاقة والأتمتة، وشركة الإنماء العربية، مؤسسة الأعمال التي تتخذ مقرها في أبوظبي، اتفاقية استراتيجية لتصنيع أحدث حلول تكنولوجيا الطاقة في دولة الإمارات، حيث ستقوم شنايدر إلكتريك بتصنيع مجموعة من حلول أتمتة الطاقة المتقدمة، بما في ذلك إنتاج المفاتيح الكهربائية ولوحات التحكم المتطورة، إضافة إلى تصميم وهندسة الطاقة المؤتمتة.

وتم التوقيع الرسمي على الشراكة الاستراتيجية في معرض أديبك 2022، المقام حالياً في العاصمة أبوظبي، أهم وأكبر الفعاليات العالمية للمتخصصين في قطاع الطاقة، وذلك بحضور عدد من كبار التنفيذيين من الشركتين، حيث أكد كل منهم الأهمية الاستراتيجية لهذه الشراكة لدعم عملية التحول النوعي الذي يشهده القطاع الصناعي في الدولة والمساهمة في تعزيز التنوع الاقتصادي لدولة الإمارات.

وقال يوسف محمد النويس، الرئيس ومدير عام شركة الإنماء العربية: كونها واحدة من أكثر الاقتصادات التنافسية في الوطن العربي، تستعد دولة الإمارات لتصبح مركزاً عالمياً الصناعات، وذلك بحلول عام 2031، ونحن في الشركة ملتزمون برؤية القيادة الرشيدة للدولة ودعم جهود الحكومة لتحقيق رؤية واستراتيجية «اصنع في الإمارات».

كما أضاف النويس أن الشراكة الاستراتيجية مع شركة شنايدر إلكتريك ستمكن شركة الإنماء العربية من مواصلة مسيرة تطوير القطاع الصناعي والاستعداد للطلب المتنامي على حلول الطاقة المبتكرة والمستدامة في الدولة، كما ستؤدي دوراً كبيراً في دفع عجلة تطوير رأس المال المعرفي واعتماد أفضل الممارسات العالمية في مجالات متقدمة في الهندسة والتصنيع المتقدم، والارتقاء في عملية بناء المهارات الفنية للمواهب والقوى العاملة في إمارة أبوظبي ودولة الإمارات.

ومن جانبه، قال أحمد خشان، رئيس منطقة دول الخليج في شنايدر إلكتريك: تمثل شراكتنا مع شركة الإنماء العربية علامة فارقة في التزامنا تجاه دولة الإمارات والمنطقة، حيث يشهد قطاع التصنيع في دولة الإمارات العربية المتحدة تحولاً نوعياً يتمحور حول التقنية والابتكار. وستتابع شنايدر إلكتريك بتمكين قطاع التصنيع في الدولة من خلال العمل مع شركائنا على تعزيز الابتكار في حلول الطاقة المستدامة محلياً وإقليمياً وعالمياً.

كما وقعت شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك» خطاب نوايا تعبر من خلاله عن اهتمامها بتكنولوجيا التصنيع التي ستنتج عن المشروع المشترك بين شنايدر إلكتريك وشركة الإنماء العربية، وذلك تماشياً مع مساعي الحكومة الإماراتية لدعم التصنيع المحلي واستراتيجية «اصنع في الإمارات»، والتزام أدنوك المستمر بتعزيز مساهمة القيمة المحلية المضافة في القطاع الصناعي بالدولة.

وقال الدكتور صالح الهاشمي، رئيس دائرة الشؤون التجارية وتعزيز القيمة المحلية المضافة في أدنوك، والموقّع بالنيابة عن الشركة: «نحن مستعدون للعمل مع المستثمرين والموردين لتمكينهم من إطلاق أو توسيع عملياتهم الصناعية في دولة الإمارات، وندعو الشركاء المحليين والتجاريين لاغتنام الفرص الكبيرة التي ستنتج عن ذلك».

وأضاف خشان بهذا الصدد: «إن هذا المشروع المشترك يؤكد الأهمية الاستراتيجية للشراكات الفعالة بين القطاعين الحكومي والخاص في دعم تطوير القطاع الصناعي في دولة الإمارات العربية المتحدة في مجالات الطاقة واستدامتها».

ويذكر أنه في وقت سابق من العام الحالي، وقعت شنايدر إلكتريك مذكرة تفاهم مع وزارة الصناعة والتقنيات المتقدمة للتعاون في عدد من المجالات، من ضمنها تعزيز ممارسات الاستدامة في قطاع التصنيع في دولة الإمارات، وإطلاق عدد من المبادرات المختلفة، مثل تقييمات الاستدامة الشاملة للمصانع القائمة في الدولة، وسلسلة من الندوات المعرفية حول التحول الرقمي وكفاءة الطاقة، وبرامج تدريب لرفع المهارات الوطنية في عدد من المجالات الفنية في إدارة الطاقة الرقمية والأتمتة والاستدامة.

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