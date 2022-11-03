18 مليار درهم استثمارات المرحلة الأولى في «تعزيز» لمضاعفة إنتاج المواد الكيماوية في الرويس الصناعية

المصدر: أبوظبي- البيان

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أعلنت شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك» و«القابضة» (ADQ)، الشريكين المالكين لحصة الأغلبية في «تعزيز»، عن إطلاق مرحلة جديدة من النمو والتوسع في منطقة «تعزيز» للكيماويات الصناعية، في مدينة الرويس الصناعية، والتي ستشهد زيادة عدد المواد الكيماوية المنتجة فيها بأكثر من الضعف.

وتبلغ قيمة الاستثمارات الخاصة بالمرحلة الأولى في «تعزيز» أكثر من 18 مليار درهم «5 مليارات دولار أمريكي»، والتي سيتم من خلالها إنتاج معظم المواد الكيماوية للمرة الأولى في دولة الإمارات. وتخضع جميع الاتفاقيات لموافقة الجهات التنظيمية، وتقوم «تعزيز»، التي تم إطلاقها في أواخر 2020، بدور رئيسي في دفع وتمكين خطط تطوير وتوسعة مدينة الرويس الصناعية وقطاعات البتروكيماويات والتصنيع والصناعات في أبوظبي.

وتشمل المرحلة الأولى تطوير منشأة جديدة للتكسير البخاري ذات مستوى عالمي وتتميز بانخفاض الانبعاثات، والتي ستنتج مواد أولية لوحدات إنتاج الكيماويات المرتبطة بقطاع التكرير للمرة الأولى في دولة الإمارات. ويمر المشروع حالياً بمرحلة دراسة الجدوى، حيث من المقرر أن تبدأ مرحلة التصميم في الربع الأول من عام 2023.

وتم خلال معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول «أديبك 2022» إبرام اتفاقية استراتيجية جديدة بالتزامن مع تقدم العمليات الإنشائية في المرحلة الأولى من منطقة «تعزيز» للكيماويات الصناعية حسب الجدول المحدد. وتهدف الاتفاقية للمضي قدماً في تطوير منشآت عالمية المستوى لإنتاج «ثاني كلوريــد الإيثيلين» (أي دي سي) و«كلوريد البولي فينيل» (بي في سي). ومع تقدم تنفيذ أعمال تجهيز الموقع في «تعزيز»، من المتوقع اتخاذ قرارات الاستثمار النهائية بشأن مشاريع المرحلة الأولى قبل نهاية العام.

وتماشياً مع مبادرة دولة الإمارات الاستراتيجية لتحقيق الحياد المناخي بحول عام 2050، ستستفيد «تعزيز» من مصادر الطاقة الكهربائية منخفضة الانبعاثات مثل التوليد المشترك للطاقة من مرافق الخدمات العامة في الموقع، وشبكة الطاقة الكهربائية من مصادر الطاقة النووية والشمسية النظيفة، كما تستخدم أفضل التقنيات المتوفرة لدفع النمو الصناعي منخفض الانبعاثات.

وقال خليفة يوسف المهيري، الرئيس التنفيذي بالإنابة لـ «تعزيز»: «تماشياً مع توجيهات القيادة الرشيدة بالمساهمة في دعم النمو الصناعي والاقتصادي المستدام في دولة الإمارات، تمثل «تعزيز» مُمكّناً رئيساً لتحفيز النمو الصناعي وتطوير قطاع التصنيع المحلي. ونعمل الآن على تسريع تنفيذ خطط المرحلة الجديدة من التوسع والنمو في مجال إنتاج المواد الكيماوية».

وأضاف: «ضمن استراتيجية «أدنوك» للتوسع في مجال البتروكيماويات، تسعى الشركة لتحقيق أقصى استفادة ممكنة من الموارد الطبيعية للدولة، وذلك من خلال المواد الأولية المستخرجة من الغاز لبناء سلاسل قيمة لصناعة المواد الكيماوية منخفضة الانبعاثات من خلال الاعتماد على الكهرباء المنتجة من المصادر النظيفة، وبما يسهم في تعزيز نمو قطاع الصناعة في دولة الإمارات، وضمان مواكبته للمستقبل، وخلق المزيد من الفرص لدعم نمو وتطور القطاع الخاص».

كما شهد «أديبك 2022» توقيع عدد من الاتفاقيات مع شركاء «تعزيز أي دي سي/بي في سي» شملت اتفاقية لتأسيس مشروع مشترك تم إبرامها بين «ريلاينس للصناعات المحدودة»، وشركة شاهين كيم القابضة للاستثمارات ذ.م.م «شاهين»، لتطوير منشأة عالمية المستوى لإنتاج «ثاني كلوريد الإيثيلين» (أي دي سي) و«الكلور القلوي» و«كلوريد البولي فينيل» (بي في سي)، باستثمارات تزيد على 7.34 مليارات درهم (2 مليار دولار أمريكي).

كما تتعاون كل من «فرتيجلوب»، و«ميتسوي وشركاه المحدودة»، و«جي إس إنرجي»، مع «تعزيز» لتطوير منشأة عالمية المستوى لإنتاج الأمونيا منخفضة الكربون، فيما تُركز «تعزيز» و«برومان» على تطوير منشأة لإنتاج الميثانول، وستقام كلتا المنشأتين في منطقة «تعزيز» للكيماويات الصناعية.

ومن جانبها، ستتعاون كل من «أدنوك» وشركة أبوظبي الوطنية للطاقة «طاقة» في تطوير مرافق لخدمات الطاقة والبخار والتبريد وإزالة الشوائب المعدنية ومعالجة مياه الصرف الصحي، كما ستتعاون «أدنوك للإمداد والخدمات» ومجموعة موانئ أبوظبي لتطوير ميناء جديد عالمي المستوى ومحطة للسوائل ومنطقة خدمات لوجستية، وذلك بالتعاون مع «في تي تي أي بي.في» الشريك الدولي.

وتم طرح مناقصة لعقدي أعمال الهندسة والمشتريات والتشييد «EPC» لكل من مرافق الخدمات العامة، والأعمال البحرية لمنطقة مرافق الخدمات اللوجستية، ومن المتوقع أن يتم ترسيتهما قريباً.

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