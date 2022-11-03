التكنولوجيا المالية تتصدر القطاعات الأسرع نمواً بمركز دبي المالي العالمي

المصدر: دبي- البيان

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واصل مركز دبي المالي العالمي، استقطابه الاستثنائي لاهتمام شركات التكنولوجيا المالية، ليكون قطاع التكنولوجيا المالية القطاع الأسرع نمواً في المركز.

وتشهد أعداد العملاء نمواً قوياً في جميع القطاعات، إلا أن الاهتمام بالتكنولوجيا المالية فاق جميع القطاعات الأخرى في المركز. وتساهم في زيادة هذا الاهتمام أجندة أعمال مركز دبي المالي العالمي الزاخرة بالفعاليات بالغة التأثير والجولات الترويجية الدولية التي سلّطت الضوء على مكانة دبي كمركز عالمي مُفضل للتكنولوجيا المالية والابتكار.

يتواجد حالياً وفد من المركز في سنغافورة للمشاركة في مهرجان سنغافورة للتكنولوجيا المالية واستكشاف فرص التعاون ووضع اللمسات الأخيرة على التزامات من شركات في آسيا. وبصفته الراعي الفضي للحدث والراعي الوحيد من المنطقة، يُبرز المركز دوره باعتباره المنصة الأكثر قدرة على تمكين شركات التكنولوجيا المالية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، من خلال تمكين للشركات الناشئة والشركات الرائدة عالمياً وشركات «اليونيكورن» من توسيع نطاق انتشارها العالمي واغتنام الفرص المتاحة في الأسواق سريعة النمو ضمن هذه المنطقة. وفي الأشهر التسعة الأولى من 2022، استطاعت شركات التكنولوجيا المالية، التي تتخذ من مركز دبي المالي العالمي مقراً لها، الحصول على تمويلات بقيمة بلغت أكثر من 2 مليار درهم (559 مليون دولار).

ويترأس عارف أميري، الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي وفد المركز إلى هذا التجمع. ويسلط الوفد خلال زيارته الضوء على مكانة دبي كمركز مالي رائد ومركز عالمي للتكنولوجيا المالية، إذ تحظى الشركات التي تنضوي تحته بإمكانية الوصول إلى برامج التعليم وريادة وتسريع الأعمال، والتوجيه والتواصل، بالإضافة إلى التراخيص التشغيلية والتنظيمية، والتمويل والخبرة وذلك من خلال استوديوهات الشركات الناشئة.

نمو كبير

ويلتزم المركز برسم معالم مستقبل قطاع الخدمات المالية من خلال تقديم مبادرات تتماشى مع استراتيجيته لعام 2030، والتي استمرت في جذب شركات التكنولوجيا المالية وألمع المواهب فيها إلى دبي بوتيرة غير مسبوقة. وخلال الأشهر التسعة الأولى من 2022، تجاوز عدد شركات التكنولوجيا المالية والابتكار التي انضمت إلى المركز إجمالي الشركات التي تم تأسيسها خلال عام 2021 بأكمله.

وقال عارف أميري، الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي: «نجحت دبي ومركز دبي المالي العالمي ببناء منظومة شاملة ومتكاملة لشركات التكنولوجيا المالية والابتكار في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وجنوب آسيا. وهو الأمر الذي ساهم في تعزيز مكانتنا المرموقة والرائدة في العالم لقيادة تطوير هذا القطاع، كما ويسعدنا تلقي ولمس الاهتمام والإقبال الكبير الذي يشهده مركز دبي المالي العالمي من شركات التكنولوجيا المالية في قارة آسيا. حيث سيواصل المركز تبني وتطوير أفضل المبادرات لترسيخ مكانتنا العالمية في قطاع التكنولوجيا المالية، والتي نتطلع إلى الإعلان عن بعضها في الفترة القادمة».

ووفقًا لتقرير شركات التكنولوجيا المالية لعام 2022 الصادر عن برنامج «فينتك هايف» التابع للمركز، تجاوزت قيمة السوق 135.9 مليار دولار في 2021 ومن المتوقع أن ينمو بمعدل نمو سنوي مركب قدره 11.9% في الفترة المتوقعة ما بين 2022 إلى 2027 ليصل بذلك إلى أكثر من 266.9 مليار دولار بحلول عام 2027. وتضاعف تقريباً نشاط التمويل في قطاع التكنولوجيا المالية في 2021، وجمعت الشركات الناشئة ضمن القطاع في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 998 مليون دولار في عام 2021، بزيادة 78% عن 2020.

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