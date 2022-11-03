الإمارات العالمية للألمنيوم تنضم إلى تحالف «First Movers» لدعم خفض الانبعاثات

المصدر: أبوظبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

انضمت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم، أكبر منتج للألمنيوم «عالي الجودة» في العالم، إلى تحالف «First Movers» بهدف دعم التقنيات النظيفة الناشئة في القطاعات التي يصعب تخفيف انبعاثاتها.

ويهدف تحالف «First Movers» إلى دعم الطلب على المنتجات منخفضة الكربون وتسريع قدرتها التنافسية التجارية في القطاعات التي يصعب تخفيف انبعاثاتها، مثل قطاع صناعة الألمنيوم والطيران والكيماويات والخرسانة والشحن والصلب والشاحنات.

وتعتبر الإمارات العالمية للألمنيوم أول شركة إماراتية تنضم إلى تحالف «First Movers»، والذي يضم حالياً أكثر من 50 شركة كبرى من جميع أنحاء العالم. ويقود هذا التحالف المنتدى الاقتصادي العالمي ومكتب المبعوث الرئاسي الخاص للولايات المتحدة للمناخ جون كيري.

وتسبب القطاعات التي يصعب تخفيف انبعاثاتها في 30 % من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري على مستوى العالم. ويسعى التحالف إلى استخدام قوة الطلب إلى تسريع تطوير التقنيات الجديدة اللازمة لإزالة الكربون وتوسيع نطاقها في هذه القطاعات.

وقال عبد الناصر بن كلبان، الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم: يأتي الانضمام إلى المبادرة تأكيداً على التزامنا بالاستراتيجية الوطنية لتحقيق الحياد المناخي بحلول العام 2050، وعزمنا نحو تحقيق صفرية الانبعاثات في جميع عملياتنا وسلاسل التوريد الخاصة بنا. كما نأمل أن هذه الخطوة ستعد بمثابة رسالة للموردين في القطاعات التي يصعب تخفيف انبعاثاتها وأننا سنستخدم قدرتنا الشرائية لتعزيز إزالة الكربون.

وأضاف: يعد انضمامنا إلى التحالف أمراً مهماً كوننا المورد العالمي الرئيسي للألمنيوم، وهي إحدى الصناعات التي يصعب فيها تخفيف نسبة الكربون.

ومن جانبها قالت نانسي جيليس، رئيسة تحالف First Movers في المنتدى الاقتصادي العالمي: سعداء بانضمام شركة الإمارات العالمية للألمنيوم إلى تحالف «First Movers» كأول شركة تنضم من الدولة، الدولة المستضيفة لمؤتمر المناخ COP28. ونتطلع إلى دعم جهودها لإزالة الكربون من القطاعات التي يصعب تخفيف انبعاثاتها، بما في ذلك قطاع الألمنيوم.

وفي العام 2021، أصبحت الإمارات العالمية للألمنيوم أول شركة في العالم تنتج الألمنيوم تجارياً باستخدام الطاقة الشمسية النظيفة من خلال شراكة مع هيئة كهرباء ومياه دبي. وتعتبر هذه الخطوة نقلة نوعية في القطاع نظراً لأن حوالي 60 % من انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري في صناعة الألمنيوم العالمية ناجمة عن عملية توليد الكهرباء.

وأعلنت الشركة في وقت سابق من العام 2022، عن إطلاق مبادرة استراتيجية بالتعاون مع شركة أبوظبي الوطنية للطاقة (طاقة) ودوبال القابضة وشركة مياه وكهرباء الإمارات لبيع أصول الطاقة التي تعمل بالغاز التابعة لها والحصول على الكهرباء اللازمة لعملياتها من الشبكة، بحيث تتضمن نسبة متزايدة من الطاقة النظيفة. وستؤدي هذه المبادرة إلى تعزيز تطوير قدرات توليد الطاقة النظيفة، وتطوير محطات الطاقة وتحسين التوليد، مع تمكين شركة الإمارات العالمية للألمنيوم من زيادة إنتاجها من ألمنيوم «سيليستيال» المصنوع بالطاقة الشمسية بشكل كبير.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز