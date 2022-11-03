أحمد بن سعيد يكرم الفائزين بجوائز دبي للجودة

المصدر: دبي - البيان

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تحت رعاية سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس هيئة دبي للطيران المدني، رئيس مؤسسة دبي للمطارات، الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، نظمت مجموعة دبي للجودة الحفل السنوي لتوزيع الجوائز لعام 2022، جائزة الإمارات للابتكار - الدورة الرابعة. وأقيم الحفل في مقر نادي ضباط شرطة دبي. وفازت 11 مؤسسة حكومية وخاصة إماراتية وخليجية بالجوائز. وشهدت الدورة الثامنة عشرة لجائزة الإمارات للسيدات فوز 22 إماراتية وعربية وأجنبية مقيمة بالدولة.

كرم الفائزين سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم والدكتور هزاع خلفان النعيمي، رئيس مجموعة دبي للجودة، بحضور معالي الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، ونخبة من كبار الشخصيات القيادية.

وقال سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم: يسعدني حضور الحفل الختامي لتوزيع جوائز مجموعة دبي للجودة، وتكريم الفائزين الرواد المتميزين في تعزيز ثقافة الابتكار في مختلف القطاعات، على الصعيد المحلي والإقليمي، سواء أكانوا مؤسسات أم أفراداً استطاعوا أن يرفعوا من مستوى الممارسات الابتكارية داخل مؤسساتهم، تماشياً مع رؤية القيادة بأن تصبح دبي مركزاً للتميز والابتكار.

وقال الدكتور هزاع النعيمي: «فخورن بهذا التجمع السنوي والاحتفاء بالفائزين في الحفل الختامي لجوائز المجموعة، تحت رعاية سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، الذي دأب دائماً على دعم كل جوائز المجموعة.

وبفضل توجهات ودعم سموه لمسيرة الابتكار، وتماشياً مع الاستراتيجية الوطنية للابتكار، استطاعت المجموعة مواصلة رؤيتها بإطلاق جائزة الإمارات للابتكار في 2016، بهدف ترسيخ ثقافة الابتكار في مؤسسات الدولة والمنطقة، وعليه تم تحديث النسخة الرابعة للجائزة وإعادة صياغة نموذج وفئات ومعايير الجائزة، بهدف رفع مستوى الممارسات الابتكارية في المؤسسات على أسس علمية ووفق معايير عالمية مصممة خصيصاً، وقد أثمر ذلك اليوم عن تكريم 11 مؤسسة فائزة في جائزة الإمارات للابتكار من المؤسسات الحكومية والخاصة في دولة الإمارات ولأول مرة دول الخليج، وفقاً لفئات الجائزة البلاتينية، والذهبية، والفضية والبرونزية، وهذا إثبات على أن الجائزة تعد منصة لتتويج الشركات الرائدة والأكثر تميزاً في تعزيز ثقافة الابتكار، والقدرة التنافسية للأعمال وتسليط الضوء على دول المنطقة».

وأضاف د. هزاع النعيمي قائلاً: «كذلك نحن سعداء اليوم بتكريم 22 سيدة متميزة فائزة في جائزة الإمارات للسيدات، في نسختها الثامنة عشرة المحدثة لتشمل فئات القيادة، والقطاع المهني، والموظفة المتميزة، والموظفة المتميزة الشابة، والأعمال المتميزة، وقطاع الأعمال، والعمل الاجتماعي، والابتكار، والثقافة والفنون، وقد أسست المجموعة جائزة الإمارات للسيدات في عام 2006، بهدف تشجيع المرأة الإماراتية على التطور والعمل لمواكبة كل ما هو جديد».

الفائزون

وجرى تكريم الفائزين بالفئات المختلفة، حيث فازت بالفئة البلاتينية بلدية دبي والإمارات العالمية للألمنيوم، وبالفئة الذهبية: شركة تنمية نفط عُمان، النيابة العامة – دبي، شركة بترول الإمارات الوطنية – إينوك والإدارة العامة للجمارك أبوظبي. وفازت بالفئة الفضية: العربية للسيارات، صيدليات أستر، فارنك، مستشفى أستر الإمارات. وفازت بالفئة البرونزية كنوف.

جائزة الإمارات للسيدات

وأعقب ذلك الإعلان عن الفائزات بجائزة الإمارات للسيدات، حيث فازت بجائزة الموظفة المتميزة العقيد سميرة عبدالله آل علي، العقيد منى الشويهي، وفانيتا جوزيف برونو.

وضمت قائمة الفائزات بجائزة القيادة الدكتورة نسيم عبدالله، مريم محمد الحمادي والدكتورة حنان المهيري وبجائزة القطاع المهني أمل المهيري والدكتورة غيثة حارفي، وبجائزة الموظفة الشابة المتميزة الريم حسين، نجلاء الشامسي وعائشة المزروعي.

وفازت بجائزة الأعمال المتميزة الدكتورة مريم حسين والدكتورة ليلى سوداح، وبجائزة قطاع الأعمال رشا الظنحاني. وبجائزة العمل المجتمعي منى العامري ولميس أبو حليقة ووفاء الشامسي، وبجائزة الابتكار نور شخور ونورة الشحي وحصة الجوي. وفازت بجائزة الثقافة والفنون ماريا إلينا مورفي.

وتقديراً لأعضاء لجان الحكيم، وفرق المقيمين، تم التقاط صورة جماعية مع سمو الشيخ أحمد بن سعيد تكريماً لجهودهم وتضمنت لجنة تحكيم جائزة الإمارات للسيدات: الشيخة الدكتورة شما آل نهيان، الشيخة الدكتورة علياء القاسم، الدكتورة آمنة خليفة، الدكتورة مريم مطر والعقيد صلاح المرزوقي.

كما تضمنت لجنة تحكيم جائزة الإمارات للابتكار الدكتور عارف بن فضل، رئيس المجموعة الفرعية للابتكار، ورئيس جائزة الإمارات للابتكار الدكتور خالد المزروعي، الدكتور المهندس حميد الشامسي وفاطمة المندوس أعضاء اللجنة.

تكريم الرعاة

جرى تكريم الرعاة تقديراً لدعمهم وثقتهم للمجموعة خلال مسيرتها على مدار 26 عاماً. وتم تكريم القيادة العامة لشرطة دبي، على رعايتها للحفل الختامي السنوي لجوائز المجموعة وتسلم التكريم معالي الفريق عبدالله خليفة المري.

كما تم تكريم هيئة كهرباء ومياه دبي، الراعي الرئيسي والداعم لجائزة الإمارات للسيدات على مدار أكثر من 12 عاماً، وتكريم الراعي الذهبي لجائزة الإمارات للسيدات مستشفى برجيل، وتكريم شركة أرجمست الشريك الداعم لجائزة السيدات على مدار أكثر من 15 عاماً.

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