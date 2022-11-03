صاروخ افتراضي من حتا إلى الفضاء

المصدر: دبي - البيان

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أعلن مشروع «Everdome» الفضائي الأكثر واقعية على الإطلاق بين عوالم الميتافيرس عن اقتراب إطلاق أول صاروخ له من منطقة حتا إلى الفضاء في ديسمبر المقبل، مع استمراره بدفع زخم الابتكار في مجالات «الويب 3.0»، بالتعاون مجتمع متماسك وواسع يضم أكثر من 500 ألف عضو وشريك.

وتدور القصة حول رحلة من ميناء فضائي يحاكي المستقبل ويقع في الإمارات ضمن جبال حتا الخلابة، حيث ينطلق رواد تقنيات «الويب 3.0» أولاً على متن سفينة الفضاء في رحلة بين الكواكب في طريقهم لإنشاء أول مستعمرة بشرية على كوكب المريخ.

وستقوم «Everdome» ببث مرحلة الإطلاق مباشرة عبر يوتيوب ليشهد العالم على الإمكانات الهائلة لعوالم الميتافيرس، وقدرتها على توحيد جماهير «الويب 2.0» و«الويب 3.0» في تجربة مرئية غامرة لمستقبل عالم الإنترنت.

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