الإمارات الأفضل عالمياً لتأسيس الأعمال التجارية

المصدر: (دبي - سيد صالح)

ت + ت - الحجم الطبيعي

اختارت شركة «نوماد كابيتاليست»، الإمارات، الأفضل على مستوى العالم لبدء عمل تجاري جديد؛ كتأسيس شركة أو أي منشأة ذات طابع تجاري.

ونشرت الشركة، ومقرها هونغ كونغ، تقريراً على موقعها عن أفضل دول العالم لثلاثة أغراض، وهي العيش، تأسيس أعمال تجارية جديدة، والحصول على المواطنة.

وفيما يخص تأسيس الأعمال التجارية الجديدة، ذكر التقرير أن الإمارات هي الأفضل عالمياً. واستشهد بنتائج مؤشر «المرصد العالمي لريادة الأعمال، 2022»، الصادرة في وقتٍ سابق من العام الجاري، والتي أفادت بأن الإمارات أفضل بلد على مستوى العالم لرواد الأعمال ولتأسيس شركات جديدة.

وأضاف التقرير أن الإمارات، وبصفة خاصة دبي، تشتهر ببيئتها الصديقة للأعمال التجارية، ونمط حياتها الفاخر، وثرائها، وبنيتها التحتية العصرية، وارتفاع مستوى المعيشة بها. وأوضح أنه علاوة على كل ما سبق، فإن لدى الإمارات مجتمعاً مزدهراً للأعمال التجارية، تتيح من خلاله للمستثمرين ورواد الأعمال فرصاً استثمارية عديدة.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز