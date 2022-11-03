قفزة في مبيعات عقارات دبي «على الخريطة»

المصدر: دبي - البيان

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أكدت شركة «بروبرتي فايندر» للتكنولوجيا العقارية، أن مبيعات عقارات دبي على المخطط (الخريطة) سجلت قفزة في أكتوبر الماضي هي الأعلى خلال 10 سنوات، حيث سجلت صفقات مبيعات بقيمة 11.6 مليار درهم، بزيادة نسبتها 168 % مقارنة بـ 4.3 مليارات درهم في أكتوبر 2021.

وكشفت الأرقام الصادرة عن الشركة عن تسجيل 8816 صفقة مبيعات بزيادة نسبتها 66.6 % على أساس سنوي، مقارنة بـ5291 صفقة سجلت في الشهر نفسه من العام الماضي. أما من حيث القيمة، فقد كانت هناك زيادة ملحوظة في المعاملات بنسبة 97.9 % بقيمة 25.8 مليار درهم، مقارنة بـ 13.05 ملياراً تم تسجيلها في أكتوبر 2021.

ومن حيث الحجم، سجلت العقارات الثانوية /‏‏‏ الجاهزة 4087 صفقة، بزيادة كبيرة وصلت إلى 27.3 % على أساس سنوي، كما شهدت الفئة ذاتها زيادة بنسبة 63 % على أساس سنوي من حيث القيمة، لتصل إلى 14.2 مليار درهم، مقارنة بـ 8.7 مليارات في أكتوبر 2021. واستحوذت العقود السكنية على ما نسبته 70.35 % في أكتوبر بنمو نسبته 4.04 % على أساس شهري. ومن جهة أخرى، شهدت العقود التجارية ارتفاعاً بنسبة 10 %، مقارنة بالشهر السابق و8 % على أساس سنوي.

وقال سكوت بوند، مدير «بروبرتي فايندر» في الإمارات: من المتوقع أن يشهد الطلب على العقارات نمواً ثابتاً، ويعزى ذلك إلى العديد من الإصلاحات والمبادرات التي تم إطلاقها. وبذلك تستحوذ الإمارات على مرتبة الطليعة مركزاً رائداً للأعمال والابتكار، الأمر الذي يؤهلها لتحقيق أرقام قياسية على أساس شهري، ليكون ذلك ضمن العوامل المؤثرة التي تحفزنا على التفاؤل.

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