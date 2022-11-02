«مجلس الإمارات للأبنية الخضراء» يكرّم روّاد استدامة البيئات العمرانية في المنطقة

المصدر: دبي - البيان

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كرّم «مجلس الإمارات للأبنية الخضراء» روّاد المنطقة في تعزيز الابتكار وأفضل الممارسات في البيئات العمرانية المستدامة عبر 15 فئة خلال حفل توزيع «جوائز الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للأبنية الخضراء».

وفي نسختها الحادية عشرة، احتفت «جوائز الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للأبنية الخضراء» بالتميز وأفضل الممارسات في تصميم وتشييد وتشغيل مشاريع الأبنية في المنطقة.

كما سلّطت الضوء على العمل المتميز للجهات والجمعيات والشركات الاستشارية من القطاعين العام والخاص، إلى جانب المتخصصين في ميادين الأبنية الخضراء والاستدامة. وجاء الإعلان عن أسماء الفائزين بالجوائز خلال فعالية احتفالية ومأدبة عشاء تم تنظيمها في فندق موفنبيك بر دبي.

وقال الدكتور علي الجاسم، رئيس مجلس إدارة «مجلس الإمارات للأبنية الخضراء»: «لطالما كنا حريصين على الاحتفاء بالابتكارات والإنجازات المتميزة على صعيد البيئات العمرانية، الأمر الذي نكرّسه سنوياً عبر حفل توزيع «جوائز الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للأبنية الخضراء». و

في ضوء استعداد المنطقة لاستضافة قمتي «كوب 27» و«كوب 28»، تكتسب توجهات استدامة البيئات العمرانية في المنطقة زخماً أكثر وضوحاً مقارنة بأي وقت مضى. ونأمل أن يسهم تنظيم هذه الجوائز في إلهام وحفز المؤسسات والأطراف المعنية في القطاع لدعم أهداف الحياد المناخي، والدفع باتجاه تبني توجهات مستدامة لمستقبل الأجيال القادمة».

وشهد حفل توزيع الجوائز إلقاء الدكتور علي الجاسم الكلمة الافتتاحية، تلاها عرض تقديمي لعبداللطيف البيتاوي، مدير «مجلس الإمارات للأبنية الخضراء». وتضم قائمة الفائزين بـ«جوائز الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للأبنية الخضراء» 2022 كلاً من:

• جائزة مواد المباني الخضراء للعام - إدارة الطاقة: نظام takaunify من طاقة سوليوشنز.

• جائزة مواد المباني الخضراء للعام - إدارة المياه: نظام هايدرالوب من هايدرالوب.

• جائزة مواد المباني الخضراء للعام - مواد البناء: أكويا وود من سانت جوبان الخليج.

• جائزة مواد المباني الخضراء للعام - جودة الهواء الداخلي: نظام «لايف بريث» في فندق وأجنحة تريبان، بواسطة شركة «سيف إير تكنولوجيز».

• مشروع التصميم المستدام للعام: «مصدر سنترال بارك» المشروع المشترك ما بين «كيه إي أو إنترناشيونال كونسلتنتس» و«مستدام».

• جائزة أفضل مبادرة تدريب للعام: مبادرة الاستدامة للموردين من «الدار».

• مشروع المساحات الصحية للعام: مبنى «برايس ووترهاوس كوبرز» بواسطة شركة «كوندال».

• جائزة العمليات والصيانة للمباني المشيدة: مستشفى كليفلاند كلينك أبوظبي المدار بواسطة «كليفلاند كلينك أبوظبي».

• جائزة أفضل بحث حول المباني الخضراء للعام: لـ«معهد روتشستر للتكنولوجيا - دبي» وشركة «جراديد إس. بي. إيه».

• جائزة شركة تطوير المباني الخضراء للعام: المحور للهندسة والمقاولات العامة.

• جائزة الشركة الاستشارية للعام: «إيه إي إس جي».

• مشروع المبنى الأخضر للعام: محطات مترو دبي الحائزة التصنيف الذهبي في «الريادة في تصميمات الطاقة والبيئة» (LEED)، هيئة الطرق والمواصلات في دبي.

• مشروع المبنى ذي الانبعاثات الصفرية للعام: «سي إم إيه تيرمينالز» عن مبنى إدارة ميناء خليفة: مجموعة موانئ أبوظبي.

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