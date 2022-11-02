معرض العلامات التجارية الخاصة ومهرجان المأكولات المتخصصة يرسمان ملامح مستقبل قطاع الأغذية

المصدر: دبي - البيان

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كشف مركز دبي التجاري العالمي عن استعداداته لاستضافة معرض العلامات التجارية الخاصة والترخيص في الشرق الأوسط، الفعالية الوحيدة من نوعها في مجال التصنيع التعاقدي في المنطقة.

وذلك خلال الفترة ما بين 8 و10 نوفمبر من عام 2022.

ويعد المعرض منصة للتواصل ما بين أهم الشركاء لتطوير المنتجات في القطاع من السلع الغذائية سريعة الاستهلاك والسلع غير الغذائية، وإيجاد أفضل حلول التغليف وهوية العلامة التجارية، ومناقشة استراتيجيات سلاسل التوريد الأنسب لاحتياجات علامتهم التجارية مع مزودي خدمات العلامات التجارية الخاصة والمصنعين المتعاقدين.

وتركز دورة هذا العام على خدمات العلامات التجارية الخاصة التي لا تزال من المفاهيم الجديدة نسبياً في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والتي توفر فرصة كبيرة للنمو، حيث أكّد بول كروفورد، مدير العمليات التجارية لقسم المنتجات الطازجة في سبينس، أهمية الدورة المرتقبة من المعرض في توفير منصة واحدة تجمع الموزعين والمنتجات المميزة، وقال:

«نتطلع قدماً للقاء الموردين القادرين على تزويدنا بالمنتجات التي تلاقي معايير الجودة في سبينس، الذين يضعون الصحة والعافية على رأس قائمة أولوياتهم».

وأدت زيادة وعي المستهلكين حول أنماط الإنفاق إلى تغيير كامل لمفاهيمهم، وباتوا يبحثون عن الحلول المبتكرة والذكية التي تقدمها العلامات التجارية الخاصة، حيث تتفوق القيمة الأكبر مقابل المال على الولاء للعلامة التجارية، حيث أشارت شركة ديمون لأبحاث السوق وشريك المعرفة الاستراتيجي للفعالية إلى أن تفضيلات التسوق في مرحلة ما قبل الجائحة الصحية العالمية أصبحت اليوم من الأساسيات، وهذا ما يعطي العلامات التجارية الخاصة منظوراً جديداً وفرصة للابتكار.

وتجمع الفعالية مجموعة من أهم الشركات العاملة في قطاع التجزئة والفنادق والمطاعم والمقاهي والسفر والعقارات والترفيه، ومن بينها أمازون، وكارفور، ويونيليفر، ووالت ديزني، وألدي، ومجموعة نزيه، ودبل تري باي هيلتون، ومجموعة لولو هايبر ماركت، وطيران الإمارات، ولاندمارك جروب، وداماك، وصيدلية أستر، وهايبربنده، وغيرها الكثير.

وتشهد الفعالية مشاركة دولية مع إقامة معارض مميزة لمجموعة من الدول المشاركة للمرة الأولى، مثل الولايات المتحدة الأمريكية، والمملكة المتحدة، وأذربيجان، وبلغاريا، وإيران، وماليزيا، وتايلاند. ويمكن لزوار معرض العلامات التجارية الخاصة والترخيص في الشرق الأوسط المشاركة في برنامج التواصل المتخصص في عمليات البحث والمواءمة الخاصة بالشركات.

مؤتمر ليبل إت

ويمكن لزوار المعرض الاطلاع على أحدث الابتكارات في القطاع خلال فعاليات مؤتمر ليبل إت، الذي يقدم 15 ساعة من الجلسات التفاعلية، إضافة إلى عدد من المحاضرات التي يلقيها مجموعة من المختصين من العلامات التجارية الرائدة ومراكز الأبحاث، مثل شركة نيلسون للمعلومات والبيانات، وشركة ديمون لأبحاث السوق، والبيادر إنترناشيونال، وهاوس أوف بوبس، وغرفة دبي للتجارة، ومركز دبي للسلع المتعددة، وغيرها.

وذلك للحديث عن أهم المواضيع المتعلقة بإدارة سلسلة التوريد وتحديات الشراء وتغيير سلوك المستهلك.

وقال نضال حداد، المؤسس والمدير التنفيذي لمجموعة البيادر إنترناشيونال: «يشكل معرض العلامات التجارية الخاصة والترخيص في الشرق الأوسط منصة ممتازة مكّنت المجموعة من التواصل وإطلاق منتجات جديدة وعرض إمكاناتها المتقدمة أمام جمهور عالمي من قطاع الأعمال المباشرة بين الشركات.

وتؤكد المجموعة هذا العام التزامها بالابتكار والاستدامة من خلال إتاحة الفرصة أمام العملاء في الشرق الأوسط لاختيار مستقبل مستدام عبر توفير باقة من المنتجات ذات الصلة التي تعزز مفهوم التفكير المستدام، وتشجع على اعتماد أسلوب حياة مستدام بالكامل».

مهرجان المأكولات المتخصصة

تنطلق الدورة 11 من مهرجان المأكولات المتخصصة بالتزامن مع معرض العلامات التجارية الخاصة في مركز دبي التجاري العالمي. ويعد المعرض منصة لتلبية احتياجات قطاع الضيافة وعشاق المنتجات المتميزة في جميع أنحاء الشرق الأوسط، حيث يمكن للزوار اكتشاف مجموعة كبيرة ومتنوعة من الأطعمة المتخصصة من أكثر من 250 جهة عارضة.

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