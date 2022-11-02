أڤيڤا تستعرض دور التقنيات في الوصول إلى اقتصاد انبعاث الكربون الصفري خلال قمة المناخ

المصدر: دبي - البيان

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تشارك أڤيڤا للبرمجيات الصناعية التي تدعم التحول الرقمي والاستدامة في فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ «كوب 27»، حيث تسلط الضوء على دور التقنيات الرقمية في دعم الشراكات بين القطاعين العام والخاص، وتهيئة الطريق أمام الابتكار بهدف إغلاق الفجوة الناجمة عن التغير المناخي.

ويعقد مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ للعام 2022 في مدينة شرم الشيخ المصرية بين 6 و18 نوفمبر، حيث ستكون أڤيڤا راعي منطقة الابتكار في مجال العمل المناخي، انطلاقاً من إيمانها التام بأهمية التقنيات الموثوقة والقائمة على البيانات الدقيقة في جهود تخفيض انبعاث الكربون ودعم الاستخدام المسؤول للموارد العالمية وتحقيق الابتكار وتوفير المنتجات المناسبة للمناخ في اقتصاد صافي الانبعاث الصفري. ومن الجدير بالذكر أن أڤيڤا هي واحدة ضمن أول 50 شركة في العالم تحصل على مصادقة مبادرة المستهدفات القائمة على العلوم SBTi لالتزاماتها تجاه صافي الانبعاث الصفري.

ويقود مشاركة أڤيڤا في «كوب 27» نخبة من أبرز المسؤولين المعنيين بالمناخ، وهم أميش شابراوال، النائب التنفيذي للرئيس لشؤون الهندسة والمحاكاة والعضو في فريق القيادة التنفيذية لدى أڤيڤا، وليزا وي، وهي المدير العالمي للاستدامة، ونايف بوشعيا، نائب الرئيس لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وتركيا.

يتحدث مسؤولو أڤيڤا خلال عدد من الجلسات النقاشية المتميزة ضمن منتدى الابتكار المستدام 2022، الذي يقام على هامش قمة المناخ، حيث يستعرضون أمثلة واقعية توضح أثر التقنيات الرقمية في إتاحة الفرص القيّمة في اقتصاد الانبعاث الصفري.

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