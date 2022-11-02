جمارك دبي تكرم عملاءها في حفلها الشهري

المصدر: دبي – البيان

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تأكيداً على جهودها في تعزيز سعادة المتعاملين، تواصل جمارك دبي حفلها الشهري، لتكريم عملائها المتميزين في فئات عدة، وشهد حفل شهر أكتوبر تكريم عدد من الشركات، بحضور أحمد محبوب مصبح المدير العام لجمارك دبي الرئيس التنفيذي لمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة والمديرين التنفيذيين ومديري الإدارات في الدائرة.

ومن جانبها أكدت الشركات المكرمة عن سعادتها البالغة بمبادرة حفل التكريم الشهري، مشيرة إلى أن جمارك دبي، ومن خلال قنوات الاتصال المتعددة مع مجموعات العمل والتجارة نجحت في تقديم تسهيلات وإجراءات جمركية ذكية ورائدة، عززت من أنشطة الشركات وقيمة تجارتها.

وقال أحمد محبوب مصبح خلال الحفل، الذي عقد في المقر الرئيس لجمارك دبي: تمثل سعادة العملاء هدفاً أساسياً في خططنا الشاملة لتطوير الأداء في جمارك دبي، ما يدفعنا إلى تعزيز جهودنا لإسعاد العملاء، من خلال تطوير استراتيجية متكاملة لإدارة العلاقة مع المتعاملين، من أجل التعرف على كل متطلباتهم لتحسين كفاءة أعمالهم، عبر الارتقاء بمستوى جودة الخدمات التجارية والجمركية، التي نقدمها لهم، مشدداً على الشراكة الوطيدة بين جمارك دبي وعملائها، من أجل تحقيق رؤية دبي بدعم قطاع الأعمال والتجارة، بما ينعكس إيجاباً على تجارة دبي الخارجية، وتعزيز موقع دبي محوراً عالمياً في التجارة الدولية.

وقال: «نحن سعداء بتكريم عملائنا بصفة شهرية، وهي فرصة نموذجية للقاء عملائنا وتوطيد علاقتنا المستدامة، مشيراً إلى أن عملاء الدائرة هم شركاؤها في مسيرة النجاح والتميز، والتي انعكست بشكل إيجابي على حصول الدائرة على نسبة 91.8% في سعادة المتعاملين، وفق نتائج دراسات سعادة متعاملي حكومة دبي 2021، ونحن نتطلع إلى مواصلة دعم عملائنا، لتحقيق نتائج إيجابية والارتقاء بهذه النسبة خلال العام الجاري.

من جانبه قال إدريس بهزاد مدير إدارة إسعاد العملاء في جمارك دبي: تعمل جمارك دبي على تطوير العلاقة مع المتعاملين، من خلال تطبيق أفضل الممارسات العالمية في مجال خدمة العملاء، وقد أطلقت الدائرة حملة «مستأنس» بهدف إنجاز قياسات يومية لمدى سعادة المتعاملين ورضاهم تجاه الخدمات المقدمة لهم في المراكز الجمركية، كما طورت جمارك دبي قنوات التواصل مع المتعاملين، من خلال المجلس الاستشاري، الذي أسسته الدائرة لتعزيز التعاون والتنسيق مع مجموعات التجارة والأعمال في دبي، بالإضافة إلى مبادرة «ارتباط»، للتواصل مع الهيئات الدبلوماسية ومجالس الأعمال الأجنبية.

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