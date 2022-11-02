شراكة بين مجموعة شلهوب و«توتال إنرجيز» لتعزيز التحوّل نحو الطاقة النظيفة

المصدر: دبي- البيان

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تحتفي مجموعة شلهوب مع شريكتها «توتال إنرجيز»، الشركة المتخصصة إقليمياً في مجال تطوير حلول الطاقة الشمسية، بانطلاق تشغيل اللوحات الكهروضوئية على أسطح المباني، ومواقف السيارات، بدعم من هيئة كهرباء ومياه دبي (ديوا).

وتمثل هذه الشراكة خير دليل على الأثر العظيم الذي يمكن أن تحققه الشراكات بين القطاعين العام والخاص، في دفع البرامج الوطنية والعالمية الرامية للحد من آثار التغير المناخي.

وتماشياً مع التزام دولة الإمارات العربية المتحدة بتصفير انبعاثات الغازات الدفيئة في البلاد، بحلول عام 2050، وضعت مجموعة شلهوب أهدافاً طموحة لتصفير الانبعاثات بحلول عام 2040. وتسهم هذه الشراكة بتحقيق هذه الأهداف، من خلال جمع الإطار التنظيمي المتمثل بمبادرة «شمس دبي»، التي أطلقتها ديوا، وأيضاً بخبرة «توتال إنرجيز» وتقنياتها الرائدة في القطاع.

وتجدر الإشارة إلى أنّ مجموعة شلهوب، قد بادرت بالفعل إلى تركيب اللوحات الكهروضوئية على أسطح المباني ومواقف السيارات، في اثنين من مبانيها في مقرها الرئيس الثاني في جبل علي، واثنين آخرين في مخزنها الواقع في مجمع دبي للاستثمار، بما مجموعه أربعة مبانٍ، منذ بدء تحوّل المجموعة نحو مصادر الطاقة المتجددة على نطاق واسع في عام 2018.

وتلبي لوحات الطاقة الشمسية اليوم 34 في المئة من حاجة المباني الأربعة من الكهرباء، بإنتاج يبلغ 3.5 ميغا واط، الذروة من الطاقة الشمسية، تغطي مساحة ما يعادل 3 ملاعب لكرة القدم. ونتيجة لذلك، ستعمل مجموعة شلهوب على تقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، بأكثر من 2.400 طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون سنوياً، وهو ما يعادل زراعة أكثر من 62,000 شجرة سنوياً.

وتعليقاً على هذه الشراكة، قالت فلورنس بولتي رئيسة قسم المبادرات المستدامة في مجموعة شلھوب: «نحن ملتزمون ببناء شراكات طويلة الأمد، تساعدنا على تحقيق أهدافنا للاستدامة، وتقليل انبعاثات الكربون التي وضعناها، وذلك من خلال التعاون مع الشركات الرائدة في القطاع والجهات التنظيمية، التي من شأنها أن تسهّل تنفيذ مشاريع من هذا الحجم.

نحن نسعى للانتقال تدريجياً من الشبكة الكهربائية المعتمدة على الوقود الأحفوري، واستبدالها بالطاقة المتجددة، وذلك بهدف تصفير انبعاثات الكربون، بما يتماشى مع الأجندة المحلية والعالمية في هذا الصدد. ونتطلع للتحول في المستقبل القريب، نحو الطاقة المتجددة في منشأتنا في المملكة العربية السعودية أيضاً».

وقال حمادي سي، العضو المنتدب لشركة «توتال إنرجيز ديستريبيوتيد جنريشن» في الشرق الأوسط: «لقد أكملت شركة «توتال إنرجيز»، العديد من مشاريع الطاقة الشمسية، ومشاريع الطاقة المتجددة في دولة الإمارات العربية المتحدة، بامتياز. وتتماشى هذه المبادرات مع استراتيجية الشركة، وتسهم في الطموح المناخي للبلاد. يسعدنا التعاون مع شركات مثل مجموعة شلهوب، والمشاركة في تحولهم نحو تبني الطاقة المتجددة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا».

وتنوي مجموعة شلهوب، الاستمرار في تطوير وتحديث المرافق في مبانيها، لتعزيز الاستفادة من موارد المياه والكهرباء، عملاً بآلية تخفيض انبعاثات الكربون المتماشية مع جهودها الرامية إلى تصفير الانبعاثات بحلول عام 2040.

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