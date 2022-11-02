بيركشاير هاثاوي هوم سيرفيسيز: سوق العقارات الفاخرة في دبي يوفر قيمة استثمارية كبيرة

المصدر: دبي- البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أصدرت بيركشاير هاثاوي هوم سيرفيسيز، شركة الوساطة العقارية السكنية، تقريرها السنوي عن سوق العقارات الفاخرة لعام 2022، الذي يعكس رؤية الخبراء والأعضاء في الشركة وأبحاثهم المتعمقة لقطاع العقارات في العالم، وأشار التقرير أن قطاع العقارات الفاخرة في دبي لا يزال يوفر قيمة استثمارية كبيرة ولديه مجال كبير للنمو.

وقال فيل شيريدان، الرئيس التنفيذي في شركة بيركشاير هاثاوي هوم سيرفيسيز: "شهدت سوق العقارات الفاخرة نمواً قياسياً خلال العامين الماضيين، وانعكست هذه الاتجاهات العالمية على سوق العقار في الإمارات. وقد ساهم برنامج التأشيرة الذهبية في حث أصحاب الثروات على الانتقال إلى دبي لشراء منزلهم الفاخر الثاني أو حتى الرابع في المدينة.

وتابع شيريدان: تضاعفت الاستثمارات خلال العام 2021 في شركات التكنولوجيا بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أربع مرات لتصل إلى 2.87 مليار دولار، بعد أن كانت 654 مليون دولار في عام 2020، وذهب نصف تلك الاستثمارات إلى الإمارات، بحسب شركة ومضة المتخصصة في الأبحاث والمتمركزة في دبي. ونظراً إلى أن دبي أصبحت اقتصاداً تقنياً مزدهراً تستقطب أصحاب المواهب والمهارات العالمية، فمن المتوقع أن تشهد السوق العقارية طلباً مستداماً. وفي ظل توافر الأراضي المخصصة للعقارات الفاخرة، لن تواجه دبي نقصاً في المعروض بخلاف الأسواق العالمية الأخرى.

ويسلط تقرير سوق العقارات العالمية الفاخرة الضوء على كيفية تطور عملية شراء العقارات بما يتلاءم مع نمط حياة وتفضيلات الشراة وانتقال أصحاب الثروات إلى مدن جديدة جاذبة. بالإضافة إلى ذلك، يتناول التقرير موضوع العقارات في الميتافيرس والتصاميم والاتجاهات الجديدة وأفضل تسعة مرافق منزلية فخمة، ويظهر أيضاً أفضل 10 أسواق ضمن شبكة بيركشاير هاثاوي هوم سيرفيسيز ويحدد الوجهات المهمة.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز