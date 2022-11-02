تعاون بين هيئة الطيران المدني وأكاديمية الفجيرة لترخيص مهندسي صيانة المنطاد الهوائي

المصدر: الفجيرة - البيان

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أبرمت أكاديمية الفجيرة للطيران، اتفاقية تعاون مشترك مع الهيئة العامة للطيران المدني لإجراء كافة الامتحانات اللازمة لترخيص مهندسي صيانة المنطاد الهوائي، وذلك إيماناً منها بضرورة التفاعل مع المجتمع لغرض رفع فاعلية التدريب الأكاديمي وربطه بمؤهلات سوق العمل.

حضر توقيع المذكرة كل من الكابتن يعقوب النعيمي المدير التنفيذي لأكاديمية الفجيرة للطيران، ومهران إبراهيم المدير العام لشركة ECT لدعم الطيران، والمهندس محمد الجبور – مدير الاختبارات لكلية هندسة صيانة الطائرات.

وقال الكابتن يعقوب النعيمي: إن توقيع هذه المذكرة يعكس حرصنا الدائم على إدامة التواصل والتفاعل مع المؤسسات الداخلية والخارجية، وذلك في إطار الجهود بتحفيز الشباب ودعوتهم إلى الالتحاق بالطيران، كونه من الصناعات الحديثة التي تشهد تطوراً تقنياً في مختلف مجالاته، اليوم تلو الآخر، حيث إن الأكاديمية تستقبل دفعات جديدة من طلبة شركات الطيران المحلية والدولية لدورات الطيران وهندسة صيانة الطائرات في الفترة القادمة.

وبموجب بنود مذكرة التفاهم، سيعمل الجانبان خلال الفترة المقبلة ومن خلال اللقاءات والاجتماعات الدورية على تنسيق العمل والجهود المشتركة لدراسة ومناقشة أفضل الآليات الخاصة بتطبيق بنود اتفاقية تعاون مشترك والتكفل بتحقيق كافة المنافع المرجوة للجانبين.

علماً بأن أكاديمية الفجيرة للطيران هي مركز امتحانات معتمد لدى هيئة تنظيم الطيران المدني ألإماراتية والهيئة الأوروبية للسلامة الجوية (الاياسا) لمعظم الامتحانات اللازمة لترخيص مهندسي صيانة الطائرات منذ عام 2012.

تأسست أكاديمية الفجيرة للطيران في عام 1986 تحت رعاية الشيخ صالح بن محمد بن حمد الشرقي كأول أكاديمية طيران في الخليج العربي، حيث كرّس جلّ جهوده بتحفيز الشباب ودعوتهم إلى الالتحاق في قطاع الطيران لكونه من الصناعات الحديثة التي تشهد تطوراً تقنياً في مختلف مجالاته.

وذلك بتنمية وتطوير أنشطة الأكاديمية بالكامل موفراً جميع سبل التحفيز ومشجعاً على تنمية معارف المنتسب ليغدو طياراً أو مهندس صيانة الطائرات أو مراقباً جوياً. قدمت أكاديمية الفجيرة للطيران على مدار الثلاثين عاماً الماضية، تدريباً مهنياً في مجال الطيران للطلبة الراغبين بالحصول على رخصة طيار تجاري أو الانتساب في شركات الطيران كمهندسي صيانة الطائرات أو الانتساب في المطارات وشركات الملاحة الجوية كمساعد مراقب جوي.

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