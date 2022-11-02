استبيان: الإمارات الأولى إقليمياً في جودة الحياة

المصدر: دبي - سيد صالح

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تصدرت الإمارات دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ونالت المركز الـ 19 عالمياً على قائمة أفضل دول العالم في «جودة الحياة»، وفقاً لنتائج الاستبيان الذي أجرته شركة «ويليام راسل» البريطانية المتخصصة في خدمات التأمين الصحي للمقيمين في مختلف دول العالم.

وأصدرت الشركة استبياناً عن أفضل دول العالم للمقيمين في عدة مؤشرات. ونالت الإمارات 5.46 درجة من أصل 10 درجات في مؤشر «جودة الحياة»، لتنال به المركز الأول إقليمياً والــ 19 عالمياً.

وتفوقت الإمارات في هذا المؤشر على كلٍ من إيرلندا، التي جاءت في المركز الــ 20 عالمياً، كندا «الــ 21»، الولايات المتحدة الأمريكية «الــ 22»، اليابان «الــ 27»، المملكة المتحدة «الــ 28»، بلجيكا «الــ 30»، وفرنسا «الــ 36».

وتصدرت فنلندا مؤشر «جودة الحياة» برصيد 7.91 درجة، فيما حلّت إستونيا في المركز الثاني برصيد 7.50 درجة، وجاءت إستونيا ثالثة برصيد 7.38 درجة.

وفي مؤشر آخر ضمن استبيان «ويليام راسل» أيضاً، وهو مؤشر «السعادة»، نالت الإمارات المركز الــ 12 عالمياً، برصيد 6.8 درجة. وتفوقت الإمارات في هذا المؤشر على كلٍ من ألمانيا، إسبانيا، والدنمارك، والتي نالت المراكز من الــ 15 إلى الــ 17، على التوالي. وتفوقت الدولة أيضاً على فرنسا التي نالت المركز الــ 21، وعلى كلٍ من هولندا، بلجيكا، والمملكة المتحدة، التي جاءت في المراكز من الــ 23 إلى الــ 25، على التوالي. وكانت صدارة مؤشر «السعادة» من نصيب أستراليا برصيد 9.37 درجة، فيما اقتسمت نيوزيلندا وكندا المركز الثاني، بنفس الرصيد، وهو 8.93 درجة.

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