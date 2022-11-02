مطارات أبوظبي تستعد لإطلاق أحدث تقنيات استخدام المقاييس الحيوية

المصدر: أبوظبي- البيان

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تستعد مطارات أبوظبي، لتدشين أحدث التقنيات التي ستُتيح للمسافرين عبر مطار أبوظبي الدولي، استخدام بصمة الوجه كجواز السفر، بالاعتماد على تقنية المقاييس الحيوية لإتمام كافة الإجراءات بسهولة ويسر، منذ لحظة وصولهم للمطار، وحتى صعودهم للطائرة.

وتعتمد هذه التقنية الجديدة، على التقاط الكاميرات الذكية صوراً لوجوه المسافرين، لتؤكد السماح لهم بالسفر، ومن ثمّ سيتم استخدام البيانات الحيوية ذاتها قبل صعود المسافرين على متن الطائرة، الأمر الذي لا يتطلب الحاجة لإبراز أية وثائق خلال سفرهم عبر المطار. ويُعد استخدام تكنولوجيا المقاييس الحيوية في قطاع الطيران، نقطة تحول هامة، ستُثمر بلا شك عن تغيير جذري في النمط الحالي للسفر، وتتصدر مطارات أبوظبي هذا التحول.

يُذكر أنه سيتم إطلاق هذه التقنية بصورة تدريجية، حيث إن المرحلة الأولى من التفعيل قيد الاختبار حالياً في مكتب إجراءات هيئة الجمارك وحماية الحدود الأمريكية بمطار أبوظبي الدولي، المكتب الوحيد من نوعه على مستوى المنطقة، والمُخصص لمسافري الولايات المتحدة الأمريكية، لإتمام إجراءات دخولهم للولايات المتحدة قبل مغادرتهم أبوظبي. كما ستسهم هذه التقنية أيضاً في تسريع الإجراءات عند وصول المسافرين للولايات المتحدة الأمريكية.

ويعتبر تطبيق هذه التقنية المتطورة في مطار أبوظبي الدولي، أولى خطوات مبادرة «تجربة السفر الذاتي»، التي ستساعد في تقديم تجربة سفر فريدة وممتعة.

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