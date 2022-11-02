دبي كوميرسيتي توقع اتفاقية شراكة استراتيجية مع ماد ستريت دِن

المصدر: دبي- البيان

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وقعت دبي كوميرسيتي، أول منطقة حرة متخصصة بقطاع التجارة الرقمية في المنطقة والتابعة لسلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة «دييز»، اتفاقية شراكة استراتيجية مع شركة «ماد ستريت دِن»، الشركة الحائزة جوائز عالمية والمتخصصة في مجال الذكاء الاصطناعي وتحوّل الشركات، بهدف توفير باقة متكاملة من الحلول الرقمية لشركات المنطقة الحرة.

وتأتي هذه الشراكة بما ينسجم مع مستهدفات المنطقة الحرة والرامية إلى تنويع منظومة الخدمات والحلول المقدمة إلى المتعاملين من الشركات، وذلك عبر تشكيل شراكات استراتيجية مع مزودي الخدمات والعلامات التجارية المتميزة، بما يعزز من فرص نمو هذه الشركات وتنافسيتها.

وستوفر شركة «ماد ستريت دِن» لشركات دبي كوميرستي مزايا متعددة من خلال مجموعتها المتكاملة من حلول الذكاء الاصطناعي المخصصة لإنشاء وفرز وربط البيانات بين مختلف الوظائف وأقسام العمل، ما يضمن حصد إيرادات أكبر للشركات العاملة ضمن دبي كوميرسيتي، كما ستضمن تسريع نمو الشركات بصورة مستدامة في مختلف القطاعات بما في ذلك قطاع التجزئة والشؤون المصرفية والتأمين والخدمات اللوجستية وتكنولوجيا التعليم والترفيه، بالإضافة لمكاتب الدعم والدوائر الحكومية.

وقال ديفير فورستر، الرئيس التنفيذي للعمليات في دبي كوميرسيتي: تعكس هذه الشراكة التزام دبي كوميرسيتي بدعم الشركات التي تعمل في المنطقة الحرة من خلال توفير فرص مميزة تضمن تعزيز مرونة عملياتها وابتكاراتها وإنتاج أعلى قيمة ممكنة. إذ سنعمل من خلال التعاون مع شركة «ماد ستريت دِن» على تطوير البنية التحتية الرقمية التي تتيح لمتعاملينا الاستجابة بالشكل الأمثل ومواكبة كافة المتغيرات والتطورات التي يشهدها سوق العمل، حيث نثق بأن هذه الشراكة قادرة على تحقيق النجاحات وتعزيز نمو مختلف القطاعات وتطويرها.

وقالت أشوناي، أسوكان، الرئيس التنفيذي لشركة ماد ستريت دِن: يسعدنا التعاون مع دبي كوميرسيتي للارتقاء بجوانب الابتكار في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عبر توفير مجموعة متكاملة من حلول الذكاء الاصطناعي للشركات في مختلف القطاعات، وذلك ضمن أهدافنا المشتركة لتوفير خدمات وتقنيات متطورة تعمل على دعم الشركات تمكينها من مواكبة التغيرات التي يشهدها السوق في يومنا الحالي، وذلك دون الحاجة إلى الاعتماد على شبكة الإنترنت للوصول لتقنية الذكاء الاصطناعي، حيث سنمكن الشركات من تخطي هذه الدورة التقليدية وإحداث تغيير مدفوع بالذكاء الاصطناعي يعمل على تعزيز نمو الأعمال وتوفير تجربة مثالية للعملاء ودعم العمليات التجارية.

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