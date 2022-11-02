«أوكادوك» تحقق جولة تمويل بقيمة 10 ملايين دولار

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت «أوكادوك»، المنصة الإلكترونية المتكاملة لحجز المواعيد والاستشارات الطبية عن بُعد، عن إغلاقها جولة تمويل جديدة بقيمة 10 ملايين دولار ضمن مرحلة ما قبل سلسلة التمويل «ب»، حيث تهدف جولة التمويل هذه لتوسعة أعمال المنصة في المملكة العربية السعودية من أجل تقديم خدمات رعاية صحية متميزة ومتقدمة تجمع بين أفضل خدمات الرعاية الصحية عن بُعد والخدمات التقليدية المقدمة بشكل شخصي.

شملت الجولة التمويلية بقيادة شركة «أيغان بارتنرز» الاستثمارية و«بناة فنتشرز» عدداً من المستثمرين كمجموعة «باسم إبراهيم هائل سعيد» و«كلوب 49» و«مجموعة العيسائي» و«بوبا العربية» إلى جانب شركتي «أيه دي كيو» القابضة و«ناو إنفِست».

إلى جانب القدرات المميزة التي تتمتع بها منصة «أوكادوك» بمساعدة المرضى في حجز المواعيد الطبية في العيادات أو حجز المواعيد عبر تقنية الفيديو في غضون 30 ثانية، ستقدم «أوكادوك» الآن مفهومي الرعاية الصحية المنزلية والصيدليات السحابية كجزء من استراتيجيتها الرامية لتعزيز تجارب الرعاية الصحية لجميع المرضى في المملكة بما يتماشى مع أهداف «الرؤية السعودية 2030».

وأخيراً ضمت «أوكادوك» عدداً من الصيدليات في المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات لمنصتها وتعمل حالياً لضم المزيد بهدف تقديم تجربة فريدة للمرضى.

وبهذه المناسبة، قال فضيل بن تركية، المؤسس والرئيس التنفيذي لدى «أوكادوك»: «تكمن أهدافنا في «أوكادوك» بالارتقاء بجودة خدمات الرعاية الصحية للجميع، وهذا ما سنحققه من خلال توسعة أعمالنا في المملكة العربية السعودية، نحن ممتنون جداً لمستثمرينا ومساعدتهم لنا في تحقيق مهمتنا وإعدادنا للمرحلة التالية من مسيرة نمو وتطور أعمالنا».

خلال الفترة ما بين يناير وسبتمبر من عام 2022، ارتفعت نسبة المواعيد التي تم حجزها للاستشارات الطبية عبر تقنية الفيديو لتبلغ 3.3% من إجمالي عدد المواعيد التي تم حجزها ضمن الفترة نفسها، مقارنة بـ1.7% في العام السابق، كما شهدت حجوزات خدمات الرعاية الصحية المنزلية ارتفاعاً لتبلغ 0.6% من إجمالي عدد المواعيد.

من جانبه، أكد الدكتور رأفت طاهر، الرئيس التنفيذي لدى «أوكادوك» في المملكة العربية السعودية: «تشير هذه التوجهات إلى أن 30% من خدمات الرعاية الصحية سيتم تقديمها بأسلوب غير مركزي بحلول عام 2033، حيث سيحجز المرضى بشكل منتظم مواعيد الفحوصات الطبية المختلفة مثل العلاجات الفيزيائية والفحوصات المخبرية بالإضافة لخدمات الحقن الطبي من المنزل. كما ستتيح جولة التمويل هذه تقديم أفضل نموذج للرعاية الصحية الهجينة ما يضمن حصول المرضى على أفضل خدمات الرعاية الصحية التي يحتاجونها من أي مكان وفي أي وقت».

في حين تحدث خالد زين العابدين، المؤسس والشريك الإداري لدى «بناة فنتشرز»، المشاركة في قيادة جولة التمويل الحالية، قائلاً: «ينمو قطاع تكنولوجيا الرعاية الصحية بوتيرة متسارعة ونحن سعداء للغاية بأن نكون جزءاً من التوسع المتنامي والمستمر لـ«أوكادوك» وعلى وجه الخصوص في المملكة العربية السعودية. هذا النوع من التكنولوجيا المهم والفريد من نوعه هو ما يحتاجه قطاع الرعاية الصحية لتحقيق نقلة نوعية متقدمة في المستقبل، ونتطلع قدماً لتصبح «أوكادوك» لاعباً رائداً ومهماً في السوق السعودية وأن تكون شركة مساهمة في رؤية المملكة 2030».

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