«زينج» تدعم سلسلة أفرعها في 7 دول بإطلاق مركز للابتكار في دبي

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت شركة «زينج» للموارد البشرية، المنصة العالمية في مجال إدارة الموارد البشرية، عن إطلاق مركز الشرق الأوسط وأفريقيا للابتكار في مجال الموارد البشرية في إمارة دبي، تعزيزاً لحضورها الإقليمي في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا ولدعم سلسلة أفرعها المتواجدة في سبع دول حول العالم.

وأعرب شاندراسيكار سوبرامانيان، مدير قطاع الأعمال في شركة «زينج» للموارد البشرية- منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، عن سعادته بافتتاح المركز الجديد في دبي، مؤكداً أن الشركة على اطلاع ودراية تامة باحتياجات السوق في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، لا سيما تلك المتعلقة بإدارة الموارد البشرية، وأضاف أن مركز الابتكار الجديد سيقرب المسافات بين الشركة وشركائها وسيمكنها من تقديم مختلف أنواع خدماتها بصورة أفضل لكافة العملاء.

وأكدت منصة «زينج» للموارد البشرية المعتمدة من قبل مؤسسة جارتنر العالمية حرصها على معرفة وفهم كافة احتياجات عملائها المختلفة ليس فقط محلياً وإنما على المستوى العالمي، حيث تتوفر خدماتها بأكثر من 26 لغة عالمية أبرزها اللغة العربية كنوع من التقدير لشركائها في منقطة الشرق الأوسط. كما نجحت الشركة في دمج كافة القوانين والممارسات المحلية والدولية والفدرالية، لا سيما المتعلقة بدفع رواتب الموظفين في نظام عملها المرن. جدير بالذكر أن منصة «زينج» للموارد البشرية هي عبارة عن مشروع تقني عالمي لإدارة الموارد البشرية تم تمويله من قبل صندوق «تاتا كابيتال جرُث» وتضم أكثر من 800 عميل و1.6 مليون مستخدم نشط حول العالم.

وشهدت السنوات القليلة الماضية اعتماد حكومة الإمارات عدة مبادرات وتوجهات تهدف إلى خلق بيئة عمل جذابة محفزة على الإنتاج في الدوائر الحكومية الاتحادية كان أبرزها تعيين رؤساء تنفيذيين مسؤولين عن السعادة وجودة الحياة في جميع الجهات الحكومية وإنشاء مجالس السعادة وجودة الحياة في الجهات الاتحادية.

من جانبه، أشار رافي باجاج، مدير قسم التكنولوجيا والتوريد في شركة «زينج» للموارد البشرية، أن جميع الحلول والخدمات التي توفرها «زينج» تتمحور حول خدمة العملاء، وتهدف إلى إحداث تحسن ملحوظ في تجربة الموظفين، مؤكداً أن مؤشر سعادة الموظف يعتبر مقياساً رئيسياً لدى الشركة عند تصميم حلول تناسب كل عميل على حدة، وأن الشركة تسعى جاهدةً إلى المحافظة على ارتفاع مؤشر سعادة الموظفين.

ورحب براساد راجابان، الرئيس التنفيذي ومؤسس شركة زينج للموارد البشرية، بافتتاح مركز الابتكار الذي يمثل محطة شاملة لخدمات إدارة الموارد البشرية، مؤكداً أن خدمات المركز ستركز على دعم ومساندة المؤسسات على تحقيق أهدفها التجارية بطريقة فعّالة. وأضاف: تهدف خدمات وحلول «زينج» على مساعدة العملاء على تحقيق نتائج تفوق توقعاتهم، بالإضافة إلى تمكين المؤسسات من إحراز تقدم ملحوظ ونجاح ملموس على صعيد القدرة الإنتاجية، مشيراً إلى أن مركز الابتكار الجديد سيسهم في تعزيز وتقوية علاقات الشركة مع عملائها وشركائها في مختلف أنحاء منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

ومنذ انطلاق أعمالها، سعت شركة زينج للموارد البشرية إلى تعزيز حضورها وتواجدها في أهم الأسواق العالمية، لا سيما أسواق جنوب شرق آسيا والهند وأستراليا وأفريقيا والشرق الأوسط. وسيتم افتتاح المركز الجديد في مدينة دبي للإنترنت بناية رقم 14 الطابق الرابع مكتب رقم 412 و413.

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