«أدرياتيك 42» لإصلاح اليخوت الفاخرة في مونتينيغرو يدخل مرحلة التشغيل رسمياً

المصدر: دبي - البيان

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دشنت شركة «بي إم هولدينغز» التابعة لمؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية، والأحواض الجافة العالمية، إحدى شركات مجموعة «دي بي ورلد»، مؤخراً، مشروع «أدرياتيك 42» المشترك لإصلاح وصيانة وتجديد اليخوت الفاخرة.

بدأت بالفعل العمليات المحسّنة المهمة في المرفق الجديد في «بيجيلا» الكائن في مدينة هرسك نوفي الساحلية بجمهورية مونتينيغرو، وأصبح يخت «بلاك بيرل»، أكبر يخت شراعي في العالم، أول يخت يرسو في حوض «أدرياتيك 42» لليخوت الفاخرة في وقت سابق من هذا الشهر من أجل تجديده.

حضر حفل التدشين ميلو جوكانوفيتش، رئيس جمهورية مونتينيغرو، ومعالي محمد الشيباني، العضو المنتدب لمؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية، وسلطان أحمد بن سليّم، رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لمجموعة «دي بي ورلد»، والدكتور القبطان رادو أنتولوفيتش، الرئيس التنفيذي لشركة الأحواض الجافة العالمية، رئيس مجلس إدارة «أدرياتيك 42»، وديفيد مارغاسون، المدير العام لـ«أدرياتيك ماريناز»، مشروع بورتو مونتينيغرو، وستيفان كاتيتش، عمدة بلدية هرسك نوفي، وزيليكو كومنينوفيتش، عمدة بلدية تيفات.

وكانت حكومة مونتينيغرو منحت امتيازاً مدته 30 عاماً كان سابقاً لحوض بيجيلا لبناء السفن الذي يقع في موقع استراتيجي يعتبر أحد أكثر الموانئ الطبيعية أماناً في العالم، لصالح «أدرياتيك 42»، الذي يخضع لعملية إعادة تصميم شاملة، وتحويله إلى مرفق متميز لإصلاح وتجديد وصيانة اليخوت الفاخرة.

ويضم فريق عمل «أدرياتيك 42» 100 موظف، سينقلون خبراتهم المهنية الطويلة في مجال الخدمات البحرية إلى مشروع حوض بناء السفن. ويعد حوض بيجيلا لبناء السفن السابق، الذي تأسس منذ ما يقرب من 100 عام، أكبر حوض لإصلاح وصيانة السفن في جنوب البحر الأدرياتيكي. وسيعزز المشروع التراث البحري لهذه المنطقة التي تتمتع بموقع استراتيجي وشعبية كبيرة كمرسى لليخوت الفخمة على مستوى العالم.

وقال الرئيس ميلو جوكانوفيتش: يضع تدشين «أدرياتيك 42» مونتينيغرو في قلب قطاع السياحة البحرية العالمية، وسيوفر من عروض خدمات التصليح المميزة إلى التصنيع عالي الجودة، بما في ذلك خدمات المراسي لأصحاب اليخوت ليستمتعوا بما تقدمه مراسي مونتينيغرو عالمية المستوى، على مدار العام.

وأضاف: «لدينا الآن مرفق بمعايير عالمية لتجديد اليخوت الفخمة، ومرسى عالمي المستوى في البلاد، ما يعزز مكانتنا بوصفنا وجهة سياحية أساسية في أوروبا والبحر المتوسط. علاوة على ذلك، سيكون «أدرياتيك 42» أداة جذب لاستقطاب الفرص الاقتصادية، وتوفير مئات الوظائف بفضل إطلاق حوض تجديد وإصلاح اليخوت، فضلاً عن إيجاد شبكة تعاون مع الشركات الصغيرة والمتوسطة المتخصصة في هذا المجال، التي يمكنها دعم قطاع اليخوت، كما يمثل «أدرياتيك 42» فرصاً كبيرة حالياً وفي المستقبل».

وقال محمد الشيباني: «يسرّ مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية تحقيق هذا المشروع المشترك بين قطاع أعمالها التشغيلية في مونتينيغرو، المتمثل في شركة «بي إم هولدينغز»، وشركة «الأحواض الجافة العالمية - دبي»، بصفتها الشريك الخبير في الهندسة البحرية، من خلال افتتاح مرفق إصلاح وصيانة وتجديد اليخوت الفاخرة «أدرياتيك 42». وقد تشاركنا معاً في طموح طويل الأمد لإعادة تنشيط حوض بيجيلا لبناء السفن السابق في خليج كوتور، مونتينيغرو، وكذلك «أدرياتيك 42» الجديد لتجديد وإصلاح اليخوت، وقرب بورتو مونتينيغرو، القرية الرائعة بمراسيها الفريدة. إنه مركز متميز لليخوت في البحر المتوسط على مدار العام، ويعد تدشين المرفق الجديد مجرد البداية لتقديم خدمات اليخوت الفاخرة، ونتطلع إلى فرص العمل والازدهار التي سيجلبها المشروع إلى مونتينيغرو».

وقال الدكتور القبطان رادو أنتولوفيتش: «يمثل افتتاح المرفق الفريد لتجديد وصيانة اليخوت الفخمة بداية حقبة جديدة من البناء المستدام والحديث للسفن على مستوى العالم، حيث يقدم المشروع المشترك فائدة كبيرة للقطاع البحري واليخوت في مونتينيغرو، عبر استثمار أكثر من 40 مليون يورو في المشروع حتى الآن، بما في ذلك الاستحواذ على البنية التحتية المتقدمة وتوظيف الاستثمارات في التقنيات المستدامة».

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