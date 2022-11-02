«فلاش للترفيه» تعزز الاستدامة في الاتحاد بارك بالتعاون مع «دي جريد»

المصدر: أبوظبي - البيان

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أعلنت شركة فلاش للترفيه، في مجال إقامة فعاليات الترفيه الحية في الشرق الأوسط، عن تأسيس شراكة مع شركة دي جريد، المتخصصة بتصميم حلول التصنيع المستدامة، وتتضمن إعادة تدوير النفايات البلاستيكية من الاتحاد بارك في جزيرة ياس، أضخم موقع ترفيهي خارجي في الشرق الأوسط، وتعزيز جوانبها الصديقة للبيئة سعياً لمستقبل أفضل.

وتؤكد هذه الشراكة سعي فلاش للترفيه لأن تصبح شركةً رائدة لإقامة الفعاليات الترفيهية الحية والمستدامة وتوفير تجارب مميزة، حيث تعتزم الاستفادة من خبرة دي جريد وتقنياتها المتطورة لإعادة تدوير النفايات البلاستيكية وتحويلها إلى نسيج عالي الجودة باستخدام تقنية جرينسبان المستدامة. وسيُستخدم النسيج لصناعة الزي الموحد للموظفين والمرشدين العاملين في الاتحاد بارك، مما يؤكد أهمية التعاون بين القطاعات المختلفة لدعم إرساء اقتصاد دائري في دولة الإمارات.

وتأتي هذه الشراكة المخصصة لإعادة تدوير النفايات في الاتحاد بارك بالانسجام مع رؤية أبوظبي 2030، التي تعتبر إدارة النفايات إحدى أولوياتها الخمس الرئيسية. سيتمكن جمهور الاتحاد بارك من إعادة تدوير الأكواب والزجاجات البلاستيكية عن طريق سلات «الزجاجات البسيطة» لإعادة التدوير المتوفرة في أرجاء الموقع كافة. ستقوم شركة دي جريد بإعادة تدوير البلاستيك إلى ملابس مصنوعة بتقنية جرينسبان والتي تستهلك مياهاً أقل بنسبة 50% وطاقة أقل بنسبة 20% وينجم عنها انبعاثات كربونية أقل بنسبة 55%.

وقال جون ليكريش، الرئيس التنفيذي لشركة فلاش للترفيه: «أصبحت فلاش للترفيه شركةً رائدة في قطاع الفعاليات الترفيهية، مما يحتّم علينا مواصلة توفير تجارب مميزة مع ضمان استدامة القطاع وريادته على المدى البعيد، لنتيح للأجيال القادمة فرصة اختبار الفعاليات الحية المفعمة بالتشويق. وتلعب شركتنا دوراً رئيسياً في تحقيق أهداف الاستدامة التي حددتها إمارة أبوظبي ودولة الإمارات. بعد نجاح مبادراتنا السابقة الهادفة لتقليل انبعاثات غاز الكربون وتيسير إعادة التدوير في العديد من فعالياتنا، نسعى لنثبت للجميع أن قطاع الترفيه قادرٌ على إحداث تغيير إيجابي».

وأضاف: «يشكل التعاون عاملاً رئيسياً نحو تحقيق النجاح، ولذا تأتي مبادرتنا الأخيرة بالتعاون مع دي جريد لتعزيز الجهود التي نبذلها على نطاقٍ واسع لتحقيق مستقبل مستدام. ونأمل أن يستمتع جهورنا بحضور التجارب المميزة والمساهمة في تحقيق مستقبلٍ أفضل للجميع».

ومن جهته، قال كريس باربر، الرئيس التنفيذي لشركة دي جريد: «لا شكّ في أن التزام شركة رائدة في القطاع بخفض أثرها البيئي يحمل قيمةً كبيرة لشركتنا، ونواصل اليوم ترسيخ شراكتنا المميزة وطويلة الأمد مع شركة فلاش للترفيه، لنثبت للجميع في مختلف القطاعات أننا نستطيع تحقيق كل طموحاتنا إذا امتلكنا الإرادة والعزيمة واتخذنا الإجراءات المطلوبة».

وتعدّ الشراكة الخاصة بإعادة تدوير النفايات البلاستيكية أحدث مبادرة تطلقها فلاش للترفيه لتحسين البصمة البيئية للاتحاد بارك. ونفذت الشركة عدداً من الإجراءات لتحسين البنية التحتية للموقع وتعزيز كفاءته، استعداداً لموسم حافل بالفعاليات الحية على جزيرة ياس. وفي إطار ذلك، يجري العمل على تركيب أنابيب مياه نوع PRP وتزويدها بصمامات إضافية لتخفيف الحاجة إلى إصلاحها قدر الإمكان. وسيتم وضع معدات لترشيد استهلاك المياه والطاقة الكهربائية في الحمامات، إضافةً إلى خطة لتركيب نظام إعادة تدوير مياه الصرف الصحي في الموقع بحلول الربع الأول من عام 2023.

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