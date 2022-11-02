هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية تفوز بجائزة أفضل برنامج لتطوير القيادات

المصدر: دبي - البيان

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فازت هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية ضمن فئة أفضل برنامج لتطوير القيادات على مستوى دول مجلس التعاون، ضمن جوائز مجلس التعاون الخليجي الحكومية للموارد البشرية 2022، والتي تُنظم بشكل سنوي، وبهذا الإنجاز تكون الهيئة أول جهة اتحادية تحصل على مثل هذه الجائزة في مجال إدارة الموارد البشرية.

وتكرم جوائز الموارد البشرية في القطاع الحكومي لدول مجلس التعاون الخليجي أبرز المؤسسات الخليجية الرائدة وقادة الموارد البشرية وصنّاع القرار تقديراً لمساهماتهم المبتكرة في القطاع واستراتيجياتهم التنموية الناجعة ونجاحهم في الاضطلاع بدور قيادي يُحتذى به في رفع كفاءة وأداء الموارد البشرية.

وحول هذا الفوز قال محمد مرخان الكتبي نائب مدير عام الهيئة لقطاع الخدمات المساندة: «تماشياً مع التطورات الاقتصادية المتسارعة والثقافة الحديثة في تنمية الكفاءات البشرية، تمضي هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية قدماً وبخطوات متسارعة نحو تبني أحدث الممارسات المبتكرة في مجال إدارة الموارد البشرية، بهدف تبسيط منظومة إدارة الموارد البشرية بالاستعانة بحلول الذكاء الاصطناعي والأدوات الرقمية، وبما يرسّخ مفهوم رفاه الموظفين ويعزز أسس ثقافة تطوير القيادات والكفاءات البشرية في الهيئة».

وأضاف: «تقوم رؤية هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية على أن تكون الهيئة رائدة في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، وهذه الريادة لا تأتي من خلال تطوير البنية التحتية واستقدام أحدث التقنيات فحسب، بل لتحقيقها لا بد من الارتقاء بمستوى الكادر الوظيفي وخلق البيئة المناسبة التي تمكنهم من الابتكار والإبداع، والقيام بواجباتهم الوظيفية بأفضل شكل، ودائماً ما كانت هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية مكاناً مثالياً للعمل، وذلك من خلال مبادراتها المبتكرة في تحفيز الموظفين، وتوفير بيئة عمل إيجابية ومتميزة تعزز الثقة والتفاني والانتماء وروح الفريق الواحد، والإنتاجية وبيئة عمل إيجابية، وتقديم الاقتراحات والمبادرات والأفكار التي من شأنها تطوير العمل والخدمات».

وضمن الجوائز نفسها ترشحت الهيئة ضمن عدة فئات تنافست فيها مع 200 جهة، تم اختيار الفائزين بها من قبل لجنة التحكيم من الخبراء، والفئات هي جائزة أفضل فريق موارد بشرية على مستوى الخليج العربي، وجائزة أفضل موارد بشرية رقمية، وجائزة التميز في إدارة المواهب، وجائزة مرونة الأعمال. ويعكس هذا الترشح نجاح الهيئة في الاستثمار في كوادرها البشرية، باتباع أحدث الأساليب والممارسات العالمية في مجال تطوير الموارد البشرية.

يذكر أن جوائز الموارد البشرية الحكومية لدول مجلس التعاون الخليجي من أكثر الجوائز المرموقة في المنطقة في مجال الموارد البشرية، وتهدف إلى تسليط الضوء على منجزات مؤسسات القطاع العام والأفراد ممن أظهروا قيادتهم المثالية في دفع تطور الموظفين في مجالات متعددة مثل إدارة الموارد البشرية، والتنوع المؤسسي، والتخطيط الاستراتيجي. وتكرم الجائزة المؤسسات والأفراد عبر 20 فئة متخصصة في الجوانب التي أظهروا تميزاً فيها.

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