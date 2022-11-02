«هب 71» و«مودوس» توسّعان برنامج بناء المشاريع إلى 28 فريقاً

المصدر: أبوظبي - البيان

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أعلنت Hub71، منظومة التكنولوجيا العالمية في أبوظبي، و«مودوس»، المنصة التي تضم صناديق وبناة شركات رأس المال المخاطر وتشكّل الذراع الابتكارية للشركات، عن توسّع برنامج بناء المشاريع Ventures Lab بنسبة تقارب الـ65%، حيث سيضمّ 28 فريقاً مؤسساً في المرحلة المقبلة مقارنةً بـ17 التحقوا بالبرنامج العام المنصرم. وقد نجحت HUB71 و«مودوس» حتى الآن بجمع تمويل للفرق المؤسِسة بقيمة 40 مليون درهم ستستخدمانه في بناء الشركات الناشئة والوصول إلى رأس المال من خلال برنامج Ventures Lab.

وأطلقت منظومة التكنولوجيا العالمية في أبوظبي و«مودوس» برنامج Ventures Lab قبل عام لدعم رواد الأعمال حول العالم بهدف تطوير شركات ناشئة ناجحة وقابلة للنموّ انطلاقاً من أبوظبي. ويمكّن البرنامج الذي يستمرّ تسعة أشهر المؤسّسين من العمل مع «مودوس» والتعاون في بناء الأفكار وتحويلها إلى شركات عاملة، وكذلك اختبار المنتجات والتأكّد من ملاءمتها وجهوزيّتها للسوق ومن إمكانية طرحها وتسويقها فيه. وستستفيد الشركات الناشئة المشاركة في البرنامج من منظومة Hub71 الحيوية التي تحتضن روّاد أعمال وصناديق وشركاء حكوميين ومؤسسيين.

وتلقّى برنامج Ventures Lab قرابة 1700 طلب انضمام من رواد الأعمال الذين يسعون إلى بناء شركات ناشئة، وشكّل المواطنون الإماراتيون أو النساء المؤسِّسات أكثر من 60% من المقبولين في البرنامج. فقد اختتمت Fit on Click، وهي شركة مقرها الإمارات تقدّم حلولاً تعنى بمواضيع اللياقة البدنية والصحة والرياضة، جولة تمويل كجزء من برنامج Ventures Lab حصلت خلالها على تمويل أوليّ بقيمة 1.5 ملايين دولار. وتشمل قائمة الشركات الناجحة الأخرىKoble، وهي منصة قائمة على الذكاء الاصطناعي مقرها المملكة المتحدة تدعم المستثمرين في اتخاذ قرارات استثمارية أفضل. وقد بلغت الشركة المراحل النهائية من جولة تمويل أولي بقيمة مليون دولار. أما Oscar، وهي شركة مشتريات تركز على الاستدامة تم إنشاؤها وتطويرها في Ventures Lab، فتخضع حالياً للاختبار من أبرز الجهات وتجري محادثات لعقد صفقات توزيع مهمة في المنطقة. هذا بالإضافة إلى Mayadin، منصة حجز الأماكن الرياضية عبر الإنترنت في كافة أنحاء الإمارات، والتي قامت ببناء منتجها وانطلقت من برنامج Ventures Lab وباتت تضمّ أبرز المواقع الرياضية في أبوظبي ودبي. وتواصل الشركات الناشئة المتبقية في البرنامج العمل في الكواليس على أن يجري إطلاقها قريباً.

وتنشط الشركات التي تم إنشاؤها في عدد من القطاعات بما فيها التكنولوجيا المالية والصحية والرياضية والتعليمية والتكنولوجيا النظيفة والذكاء الاصطناعي، وتمّ تخصيص مبالغ تصل إلى 450 ألف دولار لكل شركة منها خلال فترة البرنامج.

وقال بيتر أبو هاشم، مسؤول الإستراتيجية وتطوير المنتجات: «يكتسب برنامج Ventures Lab زخماً لافتاً في سوق أبوظبي الذي يزخر بالفرص المتاحة للمفاهيم المبتكرة ونماذج الأعمال الرائدة. وتعود الشراكة مع»مودوس«بالفائدة على المؤسسين الذين سيحظون بالمستوى اللازم من الدعم للمشاركة في بناء منتجاتهم وضمان ملاءمتها للسوق وإطلاق أعمالهم. ومن هذا المنطلق، نسعى إلى توسيع نطاق البرنامج لإتاحة الفرصة لمزيد من الشركات الناشئة لتحقيق النجاح على المدى الطويل.»

من جهته، قال كريم الصيرفي، الشريك الإداري لشركة «مودوس»: «بنت Hub71 منظومة تكنولوجية داعمة أسهمت في الارتقاء بشركاتنا وتعزيز قيمتها. ويوفّر برنامج Ventures Lab وسيلة دعم مهمة وشبكة أمان للمؤسسين ورواد الأعمال من خلال نهج عمله المكثّف، مما يمنح قيمة كبيرة لكافة الشركات والمؤسسين. ونتطلّع إلى العمل مع Hub71 وروّاد الأعمال لبناء شركات ناشئة أكبر وأفضل في العام المقبل.»

وأنشأت Hub71 منظومة حيوية تضمّ صناديق رأس مال مخاطر وشركات تكنولوجيا عالمية ومحلية. كما تصمّم برامج قائمة على القيمة تضع بمتناول رواد الأعمال فرصاً تجارية وتعزّز إمكانيات حصولهم على تمويل والاستفادة من فرص النموّ وتحقيق طموحاتهم. وقد جمعت شركاتHub71 الناشئة منذ انطلاقة المنظومة 3.2 مليار درهم إماراتي من أبرز المستثمرين على مستوى العالم وحقّقت إيرادات بقيمة 2.7 مليارات درهم.

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