«باي موب» تتخذ من الإمارات مقراً إقليمياً للتوسع في المنطقة

المصدر: دبي- البيان

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شرعت «باي موب» (Paymob)، بوابة المدفوعات المتعددة القنوات المتكاملة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وباكستان، اليوم، في تنفيذ المرحلة التالية من خططها التوسعية، بالإعلان عن اتخاذ دولة الإمارات العربية مقراً إقليمياً لها. وتمثّل هذه الخطوة المتقدمة مرحلة أساسية من مراحل خطة «باي موب» (Paymob) المزمعة، الهادفة إلى التوسع عالمياً بدعم من صفقة التمويل من الفئة «B»، التي قادتها «باي بال فينتشرز» (PayPal Ventures)، في وقت سابق من العام الجاري. كما تخطط «باي موب» (Paymob)، للقيام باستثمارات ضخمة في سوق دولة الإمارات العربية المتحدة، على مدار السنوات الثلاث المقبلة.

سوف يسهم هذا التوسع في السوق المحلي، في تمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم، والمؤسسات المتناهية الصغر، في مختلف أنحاء سوق الإمارات، من خلال اعتماد حلول مدفوعات رقمية، تُعتبر الأفضل في فئتها، والتي تعمل على دفع عجلة نمو الاقتصاد الرقمي.

وقال إسلام شوقي، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «باي موب» (Paymob)، في هذه المناسبة: «تتميّز دولة الإمارات العربية المتحدة، بكونها تتمتع ببيئة ديناميكية، تعزز روح المبادرة والابتكار، وتحظى بدعم هائل من قبل القطاع الحكومي. ويوجد حالياً في الإمارات أكثر من 400 ألف شركة تستحوذ المؤسسات المتناهية الصغر، على 61 % منها، في حين تشكل الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم 38 % منها. ومن هذا المنطلق، نحن نرى أن هنالك فرصة هائلة لخدمة هذا القطاع من السوق، كما أن هدفنا على مدى السنوات الثلاث المقبلة، يتمثّل في تمكين 15 % من تلك الكيانات التجارية بأحدث تقنيات الدفع لدعم نموها، والعمل على تعزيز رقمنة الاقتصاد».

وفي هذا السياق، عيّنت «باي موب» (Paymob)، الإماراتي عمر حداد، الخبير المخضرم في الخدمات المالية، مديراً عاماً لها في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، انطلاقاً من مقرها الإقليمي في الإمارات، حيث سوف يقود ويطور فريق عمل يضم أكثر من 150 موظفاً، ينشطون في هذا السوق. كما تخطط الشركة للعب دور نشط في توجيه الجيل المقبل من القادة الإماراتيين العاملين في مجالات التكنولوجيا المالية، وذلك من خلال دعم مبادرات التوطين في مختلف أنحاء الدولة.

وباعتبارها شركة رائدة في السوق في مجال المدفوعات الرقمية في منقطة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وباكستان، فإن «باي موب» (Paymob)، توفر الخدمات اللازمة لأكثر من 16.5 مليون مستخدم مسجلين في شبكة بنيتها التحتية، المتعلقة بالمحافظ الإلكترونية عبر الهواتف المحمولة. كما توفر هذه الشركة بنية تحتية أكثر شمولية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وباكستان، تشتمل على أكثر من 40 طريقة دفع عبر شبكة الإنترنت، وفي المتاجر عبر بوابتها ونقاط البيع، بالإضافة إلى تطبيق «باي موب» (Paymob). وتستحوذ الشركة على 87 % من أحجام الحصة السوقية للمحافظ الإلكترونية على الهواتف المحمولة في مصر. ودخلت «باي موب» (Paymob) في عام 2021، في شراكة مع ماستركاد، من أجل توفير أول حل لقبول المدفوعات غير التلامسية عبر الدفع بالكارت على التلفون «Tap-on-Phone» في مصر، والتي مكّنت المورّدين من مختلف الأحجام، وبما في ذلك الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم، والمؤسسات المتناهية الصغر، من قبول المدفوعات عبر أجهزتها المحمولة، في حين تخطط الشركة لطرح هذه الميزة في دولة الإمارات العربية المتحدة، في عام 2023.

من جهة أخرى، تهدف «باي موب» (Paymob)، إلى جعل عملية تطوير الشركات التي تنتمي إلى الاقتصاد الرقمي من مختلف الأحجام، مبسّطة وسلسلة وسهلة التطبيق، وذلك من خلال توفير تجربة عملاء خالية من التلامس، وأحدث ما تم التوصل إليه من تقنيات لأكثر من 150 ألفاً من المورّدين.

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