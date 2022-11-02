مبادلة للرعاية الصحية تتعاون مع ممتلكات لتأسيس منشأة طبية في البحرين

المصدر: أبوظبي - البيان

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أعلنت مبادلة للرعاية الصحية، شبكة مرافق الرعاية الصحية المتكاملة وتعمل تحت مظلة شركة مبادلة للاستثمار، عن تعاونها مع شركة ممتلكات البحرين القابضة (ممتلكات)، صندوق الثروة السيادي لمملكة البحرين، لدراسة تأسيس مشروع مشترك بين الجانبين في البحرين، يتمثل في تطوير منشأة طبية للرعاية طويلة الأجل وإعادة التأهيل بعد الحالات الصحية الحرجة، على أن تتولى أمانة للرعاية الصحية إدارتها باعتبارها جزءاً من شبكة مبادلة للرعاية الصحية.

وستقدم المنشأة الطبية المزمع تأسيسها خبرات الرعاية المتميزة التي تتمتع بها مرافق مبادلة للرعاية الصحية، الرائدة في مجال خدمات الرعاية الصحية طويلة الأجل وخدمات التأهيل المتخصص، ليستفيد منها قطاع الرعاية الصحية في مملكة البحرين، حيث سيتمكن من رفد المرضى وتقديم حلول الرعاية والعلاج، لاسيما للمرضى الأكثر حاجة لخدمات الرعاية طويلة الأجل. وسيتمكن المرضى المصابون بحالات صحية معقدة من تلقي رعاية طويلة الأجل وخدمات إعادة التأهيل بعد الحالات الصحية الحرجة. كما وسيساهم تقديم هذه الخدمات المتميزة ضمن منشأة طبية متطورة ومتخصصة في الحد من الضغط على منظومة الرعاية الصحية في البحرين من خلال توفير أسرة إضافية للمنظومة الصحية، وتقديم خدمات متخصصة تتناسب مع الاحتياجات المتنامية في القطاع الصحي.

وقال خالد الرميحي الرئيس التنفيذي لشركة ممتلكات: «يقدم تعاوننا الاستراتيجي مع مبادلة للرعاية الصحية آفاقاً واعدة، إذ نتشارك الالتزام ذاته لإبرام شراكات مثمرة ومستدامة، تنسجم مع أسس وقيم الاستثمار المشتركة بيننا».

وأضاف: «سنواصل العمل على تطوير المشاريع والاستثمارات التي تدعم النمو الاقتصادي في المملكة، من خلال التركيز على القطاعات الاقتصادية الرئيسية بما في ذلك قطاع الرعاية الصحية، وهذا التعاون مع مبادلة للرعاية الصحية سيمكننا من تطوير منشأة مهمة ستضمن تعزيز الخدمات في هذا القطاع الحيوي، والتي ستعزز من منظومة الرعاية الصحية في البحرين».

من جانبه، قال حسن جاسم النويس، الرئيس التنفيذي لمبادلة للرعاية الصحية: «يعكس هذا التعاون الاستراتيجي رؤيتنا في مبادلة للرعاية الصحية في تطوير وتعزيز الخدمات الصحية في المنطقة، والتي تستند على هدفنا الرئيسي في توفير أفضل الخدمات الطبية للمرضى. نحن فخورون بهذه الشراكة التي ستمكننا من توظيف خبراتنا في هذا المجال المهم لتوفير الرعاية الصحية اللازمة للمرضى في المنطقة، لا سيما الذين يحتاجون لخدمات الرعاية الصحية طويلة الأجل وإعادة التأهيل».

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