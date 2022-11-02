32.50 مليار درهم عقود مرساة على «أدنوك للحفر» في 2022

المصدر: أبوظبي – البيان

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أعلنت شركة «أدنوك للحفر» المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية حصولها على عقد لخدمات الحفر المتكاملة لمدة خمس سنوات بقيمة تصل إلى 5.87 مليارات درهم (1.6 مليار دولار أمريكي) لتوفير سوائل حفر الآبار وخدماتها بهدف دعم جهود «أدنوك» لرفع سعتها الإنتاجية من النفط والغاز منخفض التكلفة والانبعاثات، والاستجابة للطلب العالمي المتزايد على الطاقة، ويرفع العقد الذي حصلت عليه شركة «أدنوك للحفر» إجمالي قيمة العقود التي تمت ترسيتها عليها خلال عام 2022 إلى 32.50 مليار درهم (8.85 مليارات دولار أمريكي)، منها 4.22 مليارات درهم (1.15 مليار دولار أمريكي) إضافية على توجيهات إيرادات الشركة المعلن عنها سابقاً.

ويُغطي نطاق العقد الذي سيضيف 2.75 مليار درهم (750 مليون دولار أمريكي) إلى قيمة توجيهات إيرادات خدمات حقول النفط أو ما يعادل سنوياً إضافة قيمة 550.96 مليون درهم (150 مليون دولار أمريكي) كل من حقول مجموعة «أدنوك» البرية والبحرية.

وبهذه المناسبة، قال عبد الرحمن عبدالله الصيعري، الرئيس التنفيذي لشركة أدنوك للحفر: «يُشكل قطاع أعمال خدمات الحفر المتكاملة لتوفير سوائل حفر الآبار وخدماتها قطاعاً حيوياً ندعم به عمليات حفر الآبار لتمكين «أدنوك» من رفع سعتها الإنتاجية والمساهمة في تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز لدولة الإمارات».

وأضاف: «تؤكد ترسية هذا العقد، ضمن حزمة العقود طويلة الأجل التي حصلنا عليها خلال 2022، أهمية «أدنوك للحفر» الاستراتيجية كمزود حصري لخدمات الحفر لمجموعة «أدنوك»، ومكانتها الرائدة في قطاع خدمات حقول النفط».

وتابع: «تضمن ترسية مثل هذه العقود تحقيق نمو قوي ومستدام لدولة الإمارات، وتمكين شركة «أدنوك للحفر» من خلق قيمة أكبر للمساهمين، حيث إن إضافة 2.75 مليار درهم إماراتي (750 مليون دولار أمريكي) إلى قيمة توجيهات الإيرادات ستضمن مواصلة الشركة مسيرة نموها القوية».

وتلتزم «أدنوك للحفر»، التي تعد شركة رائدة على مستوى المنطقة، بتوسيع نطاق خدماتها في مجال حفر وتهيئة الآبار للاستفادة من الفرص التي يتيحها السوق. كما تخطط الشركة تعزيز جهودها لمضاعفة عائدات خدمات حقول النفط بحلول عام 2025، حيث ستسهم ترسية عقد خدمات الحفر المتكاملة لتقديم سوائل حفر الآبار وخدماتها الذي حصلت عليه أخيراً في دعم مساعيها لتحقيق هذه الأهداف.

يذكر أن شركة «أدنوك للحفر» احتفلت في 3 أكتوبر 2022 بمرور عام على إدراجها في سوق أبوظبي للأوراق المالية الذي عرف مع الشركة أكبر طرح عام أولي في تاريخ البورصة تجاوزت تغطيته 31 ضعف القيمة المستهدف، هذا وقد تمكنت الشركة اعتباراً من 30 سبتمبر 2022 من تحقيق إجمالي عائد للمساهمين بنسبة 53.7%.

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