«دي بي ورلد» تدخل في شراكة مع «منطقة لينغانغ الخاصة» لتطوير منطقة تجارة حرة صينية

المصدر: البيان

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عززت "دي بي ورلد"، المزوّد الرائد للحلول اللوجستية الذكية المتكاملة والهادفة إلى تمكين التدفق التجاري حول العالم، جهود توسعة عملياتها في الصين من خلال توقيع مذكرة تفاهم اليوم لدعم الخدمات اللوجستية وتطوير التجارة في "منطقة لينغانغ الخاصة"، وهي منطقة للتجارة الحرة في شنغهاي.

وتم توقيع مذكرة التفاهم مع "مجموعة شنغهاي لينغانغ للتنمية الاقتصادية" (Shanghai Lin-Gang Economic Development Group) والمعروفة اختصارًا بـ "مجموعة لينغانغ"، في حفل افتراضي حضره جينشان تشن، سكرتير حزب لينغانغ، عضو اللجنة الدائمة في شنغهاي، وسلطان أحمد بن سليّم، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لـمجموعة "دي بي ورلد"، وعبدالله بن دميثان، المدير التنفيذي والمدير العام لـ "دي بي ورلد – الإمارات" وجافزا.

وستعمل "دي بي ورلد" مع "مجموعة لينغانغ" على تعزيز حضور برنامج "الجواز اللوجستي العالمي"، وهي مبادرة عالمية يقودها القطاع الخاص تهدف إلى تسهيل تدفق التجارة حول العالم، وفتح المجال للوصول إلى الأسواق من خلال إنشاء مسارات تجارية جديدة وتعزيز الفعالية الاقتصادية لأعضاء البرنامج. كما سيوفر البرنامج للشركات الصينية وصولاً أسرع وفعاليةً أكبر من حيث تكلفة الدخول إلى الأسواق في آسيا وأمريكا اللاتينية والشرق الأوسط وعبر أفريقيا.

وستشارك "دي بي ورلد" أيضًا تجربتها الرائدة في "جافزا"، المنطقة الحرة الرائدة في دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث تشكل "جافزا" وميناء "جبل علي" مجتمعين، منظومة عالمية متكاملة تضم أكثر من 9,000 شركة من جميع أنحاء العالم، وتخدم أكثر من 3.5 مليار شخص حول العالم من خلال الربط التجاري المباشر بـ 150 ميناءً وأكثر من 180 ممرًا للشحن.

وتقدم "منطقة لينغانغ الخاصة" بعضًا من أكثر سياسات الأعمال ابتكارًا واستشرافًا للمستقبل للشركات الصينية والعالمية بخلاف ما تقدمه المناطق الحرة العادية. ويوجد حاليًا أكثر من 40,000 شركة مسجلة في "منطقة لينغانغ الخاصة"، وتشمل شركة "تسلا" (Tesla) التي تدير مصنعًا لسيارات الطراز 3، وشركة "تشاينا انترناشونال ماريتايم كونتينرز" (China International Maritime Containers)، وشركة "بناء السفن الصينية" (CSSC)، وشركة "كاتربيلر" (Caterpillar)، و"شركة الطائرات التجارية الصينية" (كوماك).

وتعتبر "منطقة لينغانغ" بفضل موقعها الإستراتيجي في جنوب شرق شنغهاي، نقطة انطلاق مهمة لطريق شنغهاي الساحلي مع إمكانية الوصول إلى الممرات المائية والخطوط الجوية والسكك الحديدية والطرق السريعة البريّة والأنهار الداخلية وشبكات مترو الأنفاق.

وفي إطار هذه الاتفاقية التي تهدف إلى تعزيز استفادة المتعاملين في المنطقتين الحرّتين، ستدعو "لينغانغ" الشركات الرائدة في منطقة دلتا نهر اليانغتسي من أجل الترويج المشترك لبرنامج "الجواز اللوجستي العالمي" بهدف الاستفادة من السياسات والعروض المبتكرة التي يقدمها.

وسوف يعزز انضمام الصين إلى "الجواز اللوجستي العالمي" مكانة البرنامج عبر آسيا مع وجود مراكز أخرى في الهند وإندونيسيا وماليزيا والفلبين وسنغافورة وتايلاند وفيتنام. وسيتمكن التجار ومخلصو البضائع الصينيون الذين أصبحوا أعضاء في البرنامج من الوصول إلى المزايا المختلفة التي يقدمها شركاء البرنامج، بما في ذلك "دي بي ورلد"، و"الخطوط الجوية التايلاندية"، وشركة "الإمارات للشحن الجوي". كما تشمل مزايا البرنامج، على سبيل المثال لا الحصر، التتبع السريع للبضائع، وتقليل أوقات التخليص الجمركي، وإزالة التكاليف الإدارية.

وقال سلطان أحمد بن سليّم، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لـمجموعة "دي بي ورلد"، رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة (التي تمتلك وتدير برنامج الجواز اللوجستي العالمي): "يعد انضمام الصين إلى مبادرة ’الجواز اللوجستي العالمي‘ عبر الشراكة مع ’منطقة لينغانغ الخاصة‘ تطورًا كبيرًا ودليلاً بارزًأ على قوة وفعالية البرنامج. كما أن سلاسل التوريد الفعّالة ستجعل المنتجات والخدمات أكثر تنافسية، بالإضافة إلى أن بيعها في العديد من الأسواق يزيد من المرونة الاقتصادية. ويتيح ’الجواز اللوجستي العالمي‘ تحقيق ذلك مع تعزيز العلاقات الثنائية بين جمهورية الصين الشعبية ودولة الإمارات العربية المتحدة".

من جانبه، قال جينشان تشين، سكرتير حزب لينغانغ: "تعتبر ’منطقة لينغانغ الخاصة‘ رائدة في تعزيز أعلى درجات الانفتاح في شنغهاي. وتعمل منذ إنشائها في عام 2019 على تعزيز الابتكار الموجّه للسوق مع الالتزام ببناء نظام موحّد وشفاف. وستوفر شراكتنا مع ’دي بي ورلد‘ مساعدة ’منطقة لينغانغ‘ في بناء منطقة خاصة مفتوحة، وتسريع إنشاء منصة تطوير جديدة لإنشاء قناة وبوابة تجارية للشركات الصينية بهدف تطوير أعمالهم في منطقة الشرق الأوسط وشبه القارة الهندية ومنطقة البحر الأحمر".

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