بقيمة 5.87 مليار درهم.. "أدنوك للحفر" تحصل على عقد لخدمات الحفر المتكاملة

المصدر: وام

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أعلنت شركة "أدنوك للحفر" حصولها على عقد لخدمات الحفر المتكاملة لمدة خمس سنوات بقيمة تصل إلى 5.87 مليار درهم (1.6 مليار دولار أمريكي) لتوفير سوائل حفر الآبار وخدماتها بهدف دعم جهود "أدنوك" لرفع سعتها الإنتاجية من النفط والغاز منخفض التكلفة والانبعاثات، والاستجابة للطلب العالمي المتزايد على الطاقة.

ويُغطي نطاق العقد الذي سيضيف 2.75 مليار درهم (750 مليون دولار أمريكي) إلى قيمة توجيهات إيرادات خدمات حقول النفط أو ما يعادل سنوياً إضافة قيمة 550.96 مليون درهم (150 مليون دولار أمريكي) كل من حقول مجموعة "أدنوك" البرية والبحرية.

ويرفع العقد الذي حصلت عليه شركة "أدنوك للحفر" إجمالي قيمة العقود التي تمت ترسيتها عليها خلال عام 2022 إلى32.50 مليار درهم (8.85 مليار دولار أمريكي)، منها 4.22 مليار درهم (1.15 مليار دولار أمريكي) إضافية على توجيهات إيرادات الشركة المعلن عنها سابقاً.

وقال عبدالرحمن عبدالله الصيعري، الرئيس التنفيذي لشركة أدنوك للحفر - بهذه المناسبة -: "يُشكل قطاع أعمال خدمات الحفر المتكاملة لتوفير سوائل حفر الآبار وخدماتها قطاعاً حيوياً ندعم به عمليات حفر الآبار لتمكين ’أدنوك‘ من رفع سعتها الإنتاجية والمساهمة في تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز لدولة الإمارات".

وأضاف: "تؤكد ترسية هذا العقد، ضمن حزمة العقود طويلة الأجل التي حصلنا عليها خلال 2022، أهمية ’أدنوك للحفر‘ الاستراتيجية كمزود حصري لخدمات الحفر لمجموعة "أدنوك"، ومكانتها الرائدة في قطاع خدمات حقول النفط".

وتابع: "تضمن ترسية مثل هذه العقود تحقيق نمو قوي ومستدام لدولة الإمارات، وتمكين شركة ’أدنوك للحفر‘ من خلق قيمة أكبر للمساهمين، حيث إن إضافة 2.75 مليار درهم (750 مليون دولار أمريكي) إلى قيمة توجيهات الإيرادات ستضمن مواصلة الشركة مسيرة نموها القوية".

وتلتزم "أدنوك للحفر"، التي تعد شركة رائدة على مستوى المنطقة، بتوسيع نطاق خدماتها في مجال حفر وتهيئة الآبار للاستفادة من الفرص التي يتيحها السوق. كما تُخطط الشركة تعزيز جهودها لمضاعفة عائدات خدمات حقول النفط بحلول عام 2025 حيث ستسهم ترسية عقد خدمات الحفر المتكاملة لتقديم سوائل حفر الآبار وخدماتها الذي حصلت عليه مؤخراً فيدعم مساعيها لتحقيق هذه الأهداف.

يذكر أن شركة "أدنوك للحفر" احتفلت في 3 أكتوبر 2022 بمرور عام على إدراجها في سوق أبوظبي للأوراق المالية الذي عرف مع الشركة أكبر طرح عام أولي في تاريخ البورصة تجاوزت تغطيته 31 ضعف القيمة المستهدف، هذا وقد تمكنت الشركة اعتباراً من 30 سبتمبر 2022 من تحقيق إجمالي عائد للمساهمين بنسبة 53.7%.

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