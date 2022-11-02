دبي ثاني أفضل مدن العالم في التقنية

المصدر: دبي - سيد صالح

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صُنفت دبي في المركز الثاني على قائمة أفضل مدن العالم في مجال التقنية، وفقاً لمؤشر «سيتيز إن موشن 2022» الصادر من كلية نافارا للأعمال «آي إي إس إي» في إسبانيا. ويصدر المؤشر بصفة سنوية ليرصد مستويات تطور كافة المدن في العالم من كافة الجوانب الاقتصادية، الاجتماعية، العلمية وغيرها.

وتقدمت دبي مركزين في مجال التقنية بالمقارنة مع تصنيفها وفقاً لآخر إصدارات المؤشر، وكان في عام 2020، عندما نالت دبي المركز الأول إقليمياً والرابع عالمياً.

ونالت أبوظبي المركز الثالث عالمياً في التقنية في إصدار هذا العام من المؤشر، بالمقارنة مع المركز الـ 12 عالمياً في إصدار 2020، الأمر الذي يعكس التفوق المُطرد الذي حققتاه دبي وأبوظبي في التقنية خلال السنوات الأخيرة. ولم تتفوق على دبي وأبوظبي في التقنية هذا العام، سوى هونغ كونغ، والتي نالت الصدارة عالمياً.

وذكرت كلية نافارا في التقرير المُرفق بنتائج المؤشر أن ثمة مقومات عديدة أهّلت دبي عن جدارة للفوز بالمركز الثاني عالمياً في التقنية، ومنها المعدل الطاغي لانتشار الهواتف النّقّالة بين سكانها، ذلك أن 99.8% من سكان دبي يحوز هاتفاً نقالاً واحداً على الأقل. وبالمثل، فإن 99.3% من سكان دبي مشمول بتغطية من شبكة واحدة على الأقل للهواتف النّقّالة، وتنتمي في تصنيف سرعتها للجيل الرابع على الأقل.

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