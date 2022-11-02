7.4 مليارات درهم أرباح «&e» في نهاية سبتمبر

المصدر: أبوظبي- البيان

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أعلنت &e المعروفة سابقاً باسم «مجموعة اتصالات»، أمس، نتائجها المالية الموحدة للربع الثالث من العام 2022، حيث حققت الشركة أرباحاً صافية موحدة بقيمة 2.5 مليار درهم بزيادة سنوية بلغت نسبتها 1.9%. وبذلك تقارب الأرباح خلال الأرباع الثلاثة الأولى من العام 2022 نحو 7.4 مليارات درهم.

وبلغت قيمة الإيرادات الموحدة خلال الربع الثالث 13 مليار درهم، ووفقاً لأسعار الصرف الثابتة، زادت الإيرادات بنسبة 5.5 %، فيما بلغت أرباح &e قبل احتساب الفائدة والضريبة والاستهلاك والإطفاء 6.7 مليارات درهم، مرتفعة بنسبة 6.9% وفقاً لأسعار الصرف الثابتة، مما أدى إلى هامش أرباح قبل احتساب الفائدة والضريبة والاستهلاك والإطفاء بنسبة 52%.

ووصلت قاعدة المشتركين في الإمارات خلال الربع الثالث من العام الجاري إلى 13.3 مليون مشترك، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 11% عن نفس الفترة من العام الماضي، في حين وصل إجمالي عدد مشتركي مجموعة &e إلى 162 مليون مشترك، بزيادة بلغت نسبتها 4%.

وقال المهندس حاتم دويدار، الرئيس التنفيذي لمجموعة &e: «يعكس أداء &e الفعال خلال الربع الثالث من العام الحالي، التزام المجموعة الراسخ بتحقيق المزيد من الإنجازات التي تصب في مصلحة العملاء والمساهمين وكافة فئات المجتمعات التي تخدمها، ومن أجل تحقيق ذلك، تواصل المجموعة تركيز جهودها على اعتماد نماذج أعمال جديدة ومرنة تدفع عجلة النمو من خلال الابتكار وخلق عروض قيّمة جديدة».

وأضاف: «نظراً لاستنادنا إلى أسس قوية في بناء &e، فإننا قادرون على قيادة التغيير المطلوب لتحقيق تطلعاتنا في النمو والريادة، من خلال تأكيد التزامنا بتعزيز جودة حلولنا المبتكرة القادرة على تلبية احتياجات عملائنا الحالية والمستقبلية وتجاوز توقعاتهم في مواكبة التطور الرقمي المتسارع الذي نراه في مشهد الأعمال.

كما سنواصل جهودنا في استكشاف واقتناص فرص النمو الجديدة، والعمل على بناء الشراكات الاستراتيجية القوية التي من شأنها دعم إمكانات التحول الرقمي الشامل لعملائنا والمجتمعات التي نتواجد فيها».

واختتم الرئيس التنفيذي للمجموعة تصريحه بالقول: «نود أن نعرب عن امتناننا لقيادة الإمارات الرشيدة على رؤيتها الملهمة، ودعمها المستمر لقطاع الاتصالات في الدولة، وبالشكل الذي يمكننا في &e من تعزيز دورنا في تمكين المجتمعات رقمياً.

كما أود أن أشكر عملاءنا ومساهمينا على دعمهم الثابت وثقتهم المتجددة بنا، وموظفينا على التزامهم وجهودهم الدؤوبة في العمل من أجل تحقيق هدفنا في جعل المستحيل ممكناً. إننا على ثقة بقدرتنا الفائقة على قيادة رحلتنا نحو التحول الرقمي بنجاح».

وتمكنت مجموعة &e، بفضل أدائها القوي، من تحقيق تقدم ملحوظ لخططها الطموحة لاسيما من حيث رحلتها نحو التحول إلى تكتل عالمي للتكنولوجيا والاستثمار. كما أسهم إنشاء ركائز أعمال قوية للمجموعة في تحقيق مرونتها التنظيمية، وسمح بإقامة شراكات استراتيجية مهمة في مسيرتها، حيث تواصل المجموعة العمل على استكشاف وتنويع محافظ أعمالها المحلية والدولية.

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