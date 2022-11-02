جائزة الشيخ خليفة للامتياز تعلن تكريم الفائزين بداية 2023

المصدر: أبوظبي - البيان

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أعلن مكتب جائزة الشيخ خليفة للامتياز، التابع لغرفة تجارة وصناعة أبوظبي، انتهاء مراحل تقييم المشاركين في الدورة العشرين للجائزة، لتبدأ لجنة التحكيم النظر بالنتائج ورفع التوصيات بشأنها إلى اللجنة العليا للجائزة للاعتماد النهائي، وذلك تمهيداً للإعلان عن الفائزين بالجائزة في حفل كبير سيقام في بداية العام المقبل 2023.

وأكد سعيد الفهيم رئيس اللجنة العليا للجائزة أن الدورة العشرين شهدت إقبالاً كبيراً من المؤسسات والمنشآت من داخل وخارج الدولة، بنسبة زيادة وصلت إلى أكثر من 20% مقارنة بالدورة السابقة، وقد سعت الجائزة إلى تطوير تعريف مفهوم التميز من خلال الفهم المتجدد والمرتبط بأهمية الاستمرار في تقديم الخدمات والمنتجات بالكفاءة الأعلى والتكلفة الأقل وإزالة الهدر المؤسسي، لتحقيق الأهداف الاستراتيجية التي تتمثل في تنمية وتطوير العاملين مهارةً ومعرفةً وسلوكاً، وتطوير نظم وبرامج العمل ورفع الكفاءة وتعزيز الفعالية، وتحقيق أفضل النتائج المالية والتشغيلية.

وأضاف أن الجائزة لا تعتبر إطاراً تنافسياً ضيقاً، بل هي برنامج متكامل يسعى لإعطاء جميع المشاركين صورة واضحة للتميز.

وأكد محمد هلال المهيري، مدير عام غرفة أبوظبي وعضو اللجنة العليا للجائزة، أنه مع تكريم الفائزين في كل دورة، يزداد حجم المسؤولية الملقاة على عاتق اللجنة للحفاظ على هذا النجاح الذي حققته الجائزة على مدار 23 عاماً منذ إطلاقها في 1999.

وأضاف أن دعم القيادة الرشيدة، ممثلة بصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، أسهم في إكساب الجائزة مقومات نجاحها وتفردها، واستمراريتها، وتحقيق الأهداف التي وضعت لأجلها، وذلك من خلال اكتشاف المتميزين من الشركات، وتكريم الجهات التي نجحت في اعتماد مبادئ الجودة الشاملة والتميز وتطبيقاتها في جميع مجالات أعمالها. وأتم مكتب الجائزة تنظيم 27 دورة تدريبية تخصصية لمقيمي الجائزة في كل من أبوظبي ودبي حضرها أكثر من 260 مقيّماً.

قطاعات

تغطي جائزة الشيخ خليفة للامتياز مختلف القطاعات الاقتصادية، وتشمل: فئة النخبة المتميزة، وهي فئة مخصصة للمؤسسات ذات السمعة العالمية، والحاصلة على 700+ درجة وأكثر، ثم تأتي الفئة الماسية والتي تُمنح للمؤسسات المتميزة الحاصلة على 600+ درجة، والفئة الذهبية التي تُعطى للمؤسسات الحاصلة على تقييم جيد جداً والتي حققت 500+ درجة، والفئة الفضية تُمنح للمؤسسات الحاصلة على تقييم جيد، والتي نجحت بتحقيق التحسن المستمر والحاصلة على 400+ درجة.

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