«دبي للسلع المتعددة» يعزز علاقاته مع كوريا الجنوبية للنهوض بـ«البلوك تشين» و«الويب 3»

المصدر: دبي - البيان

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أعلن مركز دبي للسلع المتعددة، تعزيز علاقاته مع الجهات الفاعلة في قطاع تقنية البلوك تشين في كوريا الجنوبية، بهدف دعم مساعي تطوير قطاع تقنيات البلوك تشين والويب 3 وتحفيز تبنّي واعتماد هذه التقنيات على مستوى العالم.

وخلال حملة ترويجية استمرت ليومين في مدينتي سيئول وبوسان، وقع المركز مذكرة تفاهم مع مدينة بوسان الحضرية، حيث سيعمل الطرفان على ربط منظومتي البلوك تشين في دبي وبوسان عبر استضافة فعاليات منتظمة لمشاركة المعارف والخبرات وتوطيد العلاقات بين الشركات العاملة في مجالات التشفير والبلوك تشين والويب 3 في المدينتين.

وكان المركز حاضراً خلال فعالية «أسبوع البلوك تشين في بوسان» التي تتصدر أكبر فعاليات البلوك تشين في آسيا، وشارك بجلسة نقاش كورية دولية لمنصات تداول الأصول المشفرة، كما عقد اجتماعات مع كبار المسؤولين من القطاع العام لمناقشة اتجاهات التجارة والاستثمار والتمويل وتقنية البلوك تشين.

وفي كلمة له، قال أحمد بن سليم، الرئيس التنفيذي الأول والمدير التنفيذي لمركز دبي للسلع المتعددة: هناك فرصة كبيرة لتعزيز أواصر التعاون بين دبي وكوريا الجنوبية للنهوض بهذا القطاع العالمي. ويؤدي دبي للسلع، من خلال «مركز كريبتو» التابع له، وإمارة دبي عموما دوراً رئيسياً فاعلاً في دعم نمو وازدهار قطاع تقنيات البلوك تشين والويب 3 عالميا.

ويُمثّل «مركز كريبتو» أكبر تجمع للشركات المتخصصة بتقنيات البلوك تشين والويب 3 في منطقة الشرق الأوسط، حيث يضمّ أكثر من 450 شركة من الشركات الأعضاء العاملة في كل مجال من مجالات القطاع، بدايةً من منصات التمويل اللامركزية ووصولاً إلى تطوير تجارب بيئات ميتافيرس جديدة.

وأرست دبي أسساً لبيئة تنظيمية داعمة للشركات والأعمال في قطاع تقنيات التشفير، فأصبحت عاصمةً عالميةً لتطوير تقنيات البلوك تشين والويب 3، وأنشأت كذلك سلطة دبي لتنظيم الأصول الافتراضية وقانون تنظيم الأصول الافتراضية المقابل، مما عزز من مكانة الإمارة الرائدة في القطاع.

وستساهم استراتيجية دبي للميتافيرس في ترسيخ مكانة دبي دوليا بوصفها تمتلك منظومة الميتافيرس الأكثر تقدماً في العالم. ويساهم قطاع البلوك تشين في دبي بأكثر من 500 مليون دولار في الاقتصاد، ويُقدر أنه سيوفر أكثر من 40 ألف فرصة عمل، وسيدعم اقتصاد دبي بأكثر من 4 مليارات دولار بحلول 2030.

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