933 مليوناً أرباح «الإمارات للاتصالات المتكاملة» في 9 أشهر

المصدر: دبي - وائل اللبابيدي

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أعلنت شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة ارتفاع صافي الأرباح خلال الأشهر التسعة الأولى من العام 2022 لتسجل 933 مليون درهم، بزيادة قدرها 19.6% بالمقارنة مع الأشهر التسعة الأولى من عام 2021، التي بلغت صافي أرباح الشركة فيها 780.22 مليون درهم.

وسجلت الشركة نمواً جيداً في الإيرادات خلال الربع الثالث بلغت نسبته 10.5% لتصل إلى 3.17 مليارات درهم. ونمت الأرباح قبل اقتطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك 18.5% لتصل إلى 1.3 مليار. وارتفع صافي أرباح الشركة بنسبة 12.7% إلى 319 مليون درهم.

نتائج

ونمت قاعدة عملاء الهاتف المتحرك بنسبة 14.7% لتصل إلى 7.4 ملايين مشترك، إذ واصلت شريحة عملاء الدفع الآجل نموها المتواصل للربع الخامس على التوالي مع صافي مشتركين جدد بلغ 32,000 مشترك، ليصل إجمالي عدد المشتركين في هذه الشريحة إلى 1.4 مليون مشترك، كما حافظت قاعدة مشتركي خدمات الدفع المسبق التي تبلغ 6 ملايين مشترك على استقرارها مقارنة بالربع السابق. وزادت قاعدة عملاء خدمات النطاق العريض 53.8% لتصل إلى 510,000 مشترك، حيث تمكنت الشركة من استقطاب 37,000 مشترك جديد خلال الربع الثالث.

ارتفعت الأرباح قبل اقتطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 18.5% على أساس سنوي لتصل إلى 1,303 مليون درهم، حيث أدى الارتفاع في إيرادات الخدمات وربحيتها العالية إلى تحسن هامش الربح الإجمالي ليصل إلى 65.2% (مقارنة بـ62.2% في الربع الثالث من العام 2021)، ونتيجة لذلك توسّع هامش الأرباح قبل اقتطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بواقع 277 نقطة أساس ليصل إلى 41%.

وعلى أساس المقارنة بالمثل، ارتفع صافي ربح الشركة خلال الربع الثالث 49.8% ليصل إلى 319 مليون درهم (12.7% على أساس تقريري)، حيث تم تعويض تأثير ارتفاع الأرباح قبل اقتطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك جزئياً، بارتفاع رسوم الإهلاك وزيادة رسوم الامتياز.

وسجلت الشركة ميزانية عمومية خالية من الديون، سددت الشركة خلال الربع الثالث مبلغ 200 مليون درهم سحبت من التسهيلات الائتمانية المتجددة، وتتمتع الشركة بوضع مالي قوي مع صافي سيولة بواقع 910 ملايين، إضافة إلى 3.8 مليارات درهم من التسهيلات غير المسحوبة.

تميز

وقال فهد الحساوي، الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة: «تمكنت الشركة من تحقيق نتائج متميزة خلال الربع الثالث عبر جميع شرائح وفئات خدماتها، وبات من الواضح أن بيئة أعمالنا عادت إلى مسار نموها الطبيعي، مدفوعة بالانتعاش الملحوظ والديناميكية الاقتصادية التي تتمتع بها سوق دولة الإمارات، إلى جانب اتجاهات النمو الصحية عبر مختلف المجالات والقطاعات.

وتعكس نتائجنا المالية الجهود التي نبذلها من أجل تقديم منتجات وخدمات جديدة، والارتقاء بتجارب عملائنا، وتنفيذ خططنا الاستراتيجية المتعلقة بتسريع وتيرة تحولنا. وقد أسهمت كل هذه المبادرات والجهود في إرساء أسس متينة لتعزيز زخمنا التجاري».

وأضاف الحساوي: «تواصل إيرادات خدماتنا رحلة تعافيها وانتعاشها بوتيرة مشجعة للغاية، حيث تمكنا من تحقيق إيرادات خدمات تزيد على ملياري درهم للربع الخامس على التوالي، كما استمرت ربحية أعمالنا في التحسن على أساس تسلسلي وعلى أساس سنوي. وقد استثمرنا وسنواصل الاستثمار في بنيتنا التحتية لرفد عملائنا بتجارب استخدام هي الأفضل والأعلى كفاءة وجودة على مستوى الدولة».

وقال في تصريحات لـ«البيان» إن معظم القطاعات الاقتصادية تشهد اليوم طلباً متزايداً على تقنيات وخدمات الاتصال مدفوعاً بتوجه الشركات نحو تسريع وتيرة وتحولها ومواكبة متطلبات الاقتصاد الرقمي.

وأوضح أن قطاعات الخدمات المصرفية والتكنولوجيا المالية والرعاية الصحية والتجزئة والتعليم والضيافة، إضافة إلى قطاع التصنيع، أكثر القطاعات استثماراً في التقنيات والحلول الرقمية خلال العام الحالي.

ولفت إلى أن حلول وخدمات النطاق العريض وحلول أمن المعلومات والأمن الإلكتروني، إضافة إلى التقنيات والخدمات السحابية، كانت أكثر الخدمات طلباً من جانب المؤسسات خلال تلك الفترة، وذلك بهدف خلق تجارب جديدة ومبتكرة لعملائها، وقال: «شهد الطلب على خدمات وتقنيات الاتصال نمواً ملحوظاً من جانب الشركات والمؤسسات عبر مجموعة متنوعة من القطاعات، التي بدأت بوضع وتنفيذ استراتيجيات جديدة لاعتماد التقنيات والخدمات الرقمية في إطار مساعيها لمواكبة متطلبات وتوجهات العملاء في العصر الرقمي».

وأشار إلى أن برنامج التحول الرقمي الجديد الذي تعمل على تنفيذه «دو» حالياً يستهدف تسخير التقنيات والحلول الرقمية الحديثة وتوظيفها لتحسين قدراتها التشغيلية والتجارية والارتقاء بتجارب العملاء وجودة المنتجات وتحسين كفاءة مختلف قنوات التواصل مع العملاء.

وأضاف: «سيتيح لنا هذا البرنامج أيضاً إطلاق خدمات ومنصات رقمية جديدة بالاعتماد على محفظة متكاملة من أحدث الحلول والتقنيات، وسيدعم البرنامج التزامنا بمهمتنا المتمثلة في تنويع محفظة خدماتنا وتوفير ابتكارات حديثة تنسجم مع تطلعات عملائنا من الأفراد والشركات، وسنواصل بذل المزيد من الجهود لإثراء المشهد الرقمي في الإمارات وتحقيق أهدافنا ورؤيتنا للتحول إلى شركة اتصال رقمية رائدة تواكب متطلبات عملائها من خلال رفدهم بمنتجات وخدمات مبتكرة وتجارب رقمية سلسة».

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