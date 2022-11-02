7 ملايين درهم الأرباح التشغيلية لـ«الاتحاد العقارية» بنهاية سبتمبر

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت شركة الاتحاد العقارية نتائجها المالية للأشهر التسعة الأولى المنتهية في 30 سبتمبر إذ سجلت أرباحاً صافية بقيمة 825,000 درهم في الربع الثالث مقارنة بخسائر بلغت 31 مليون درهم في الفترة نفسها من العام الماضي.

وارتفعت الإيرادات من عقود العملاء بنسبة 3% على أساس سنوي إلى 101 مليون درهم في الربع الثالث بفضل التحسن اللافت في أداء الشركات التابعة للمجموعة والزخم المستمر في سوق العقارات في الإمارات. وارتفعت الأرباح التشغيلية للمجموعة في الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري بقوة إلى 7.1 ملايين درهم، مقارنة بخسائر بلغت 39.9 مليون درهم في الفترة نفسها من العام الماضي.

وقال عامر خانصاحب عضو مجلس الإدارة العضو المنتدب لشركة الاتحاد العقارية: حافظنا في الربع الثالث على مسار نمونا القوي، بدعم من الزخم الإيجابي في الأشهر الستة الأولى من عام 2022. نحن ما زلنا نشهد نتائج خطة التعافي الاستراتيجي، ونثق بقدرتنا على تحقيق المزيد من التطورات الإيجابية في الأشهر المقبلة. ونواصل التركيز على تحقيق المزيد من النمو وخفض التكاليف، وبخاصة على مستوى الشركات التابعة.

وتحافظ المجموعة على نظرة متفائلة بحذر ونعمل على تقييم مشاريع جديدة لتحقيق قيمة طويلة الأجل للمستثمرين. وأنجزت الشركة تقدما كبيرا في تنفيذ خطة التعافي الاستراتيجية في الربع الثالث وحققت خفضاً كبيراً بالتكاليف. وتراجعت النفقات الإدارية والعامة 50% إلى 16.8 مليون درهم في الربع الثالث 2022، و39% إلى 54 مليون درهم في الأشهر التسعة الأولى 2022، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وأسهمت الإنجازات الأخيرة للمجموعة في تعزيز الإنتاج وخفض التكاليف، ونجحت الشركة في إعادة هيكلة دين بقيمة 595 مليون درهم، وحصلت شركة سيرفيو التابعة للمجموعة على 58 عقداً جديداً بقيمة 270 مليون درهم. وتواصل الشركة تركيزها على خفض مستوى الدين الإجمالي.

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